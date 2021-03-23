Обвиняемый в кровавой расправе над волгоградцем из-за ссоры в родительском чате "заработал" новую статью
Расследования 23.03.2021 19:15
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23.03.2021 19:15
Арсен Мелконян может стать фигурантом нового уголовного дела. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по итогам сегодняшнего очередного судебного заседания по уголовному делу о причинении телесных повреждений из-за ссоры в родительском чате государственным обвинителем составлен рапорт об угрозах основному свидетелю. Поводом для этого послужила угроза расправы в адрес свидетеля обвинения, которая являлась очевидцем конфликта и в ходе допроса подробно рассказала об обстоятельствах совершения этого преступления. Расправиться со свидетельницей Арсен Мелконян пообещал после завершения судебного заседания. Рапорт о наличии признаков преступления направлен для организации процессуальной проверки в следственные органы.
Напомним, в настоящее время в Волгограде идет процесс по громкому делу о расправе над волгоградцем Романом Гребенюком. Основному обвиняемому Арсену Мелконяну инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его сестра Анна Мелконян обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а ее муж Арман Смбатян – в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено 23 октября 2020 года. Причиной стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Анна Мелконян рассказала о произошедшем своему супругу, который позвонил мужчине и с целью выяснения отношений начал настаивать на личной встрече.
С учетом оказываемого супругами давления и угроз 41-летний Роман Гебенюк сообщил, что ввиду занятости на работе может обсудить возникшие вопросы в отделении банка в Центральном районе Волгограда. На эту встречу приехали Арман Смбатян и Арсен Мелконян. Последний в отделении банка без объяснения причин нанес мужчине несколько ударов по голове. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлена причастность 31-летнего Мелконяна к инциденту с соседкой, которой он ранее угрожал убийством.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях супруги не признали, брат обвиняемой признал частично.
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