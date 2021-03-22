Федеральные новости 22.03.2021 18:21
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22.03.2021 18:21
Прокурор Алтайского края Александр Руднев подал рапорт об отставке. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщают сегодня алтайские СМИ со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.
Рапорт, по сведениям источников, был подан 19 марта, а сегодня Руднев, у которого срок полномочий заканчивался только в 2024 году, заявил о своем решении коллективу. Причины отставки прокурора неизвестны. Однако высказываются предположения, что рапорт был подан после расширенного заседания коллегии, посвященной итогам работы органов прокуратуры за 2020 год. Коллегия состоялась 17 марта в Москве.
Руднев возглавил прокуратуру Алтайского края в апреле 2019 года. До этого уроженец Алтайского края работал первым замом прокурора Волгоградской области.
Главным управлением МВД России по Алтайскому краю в настоящее время также руководит бывший волгоградец - генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян, занимавший до своего назначения должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области - начальника полиции.
Напомним, что в соседнем с Алтайским краем регионе недавно поменялось руководство МВД. Как сообщало ИА "Высота 102", Указом Президента России на должность министра внутренних дел по республике Алтай в марте текущего года назначен начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Александр Соловьев.
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