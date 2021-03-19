Волгоградская областная психбольница №2 осталась без главного врача

Михаил Баканов покинул должность главного врача Волгоградской областной психиатрической больницы №2. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в облздраве. Исполняет обязанности руководителя медучреждения заместитель главного врача по медицинской части Елена Шулепина.

Баканов руководил психиатрической больницей №2 26 лет, а проработал в ней и вовсе – 37 лет. Известно, что с должности он ушел еще 15 января. Пока преемник бывшего начальника учреждения здравоохранения не назначен.

Михаил Баканов – заслуженный врач России, кандидат медицинских наук. С 2017 года является главным внештатным специалистом психиатром комитета здравоохранения Волгоградской области.

В состав областной психиатрической больницы №2 входят 9 диспансерных отделений и 6 круглосуточных стационаров. Медучреждение имеет филиалы в Волжском, Михайловке и Камышине.