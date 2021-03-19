Здравоохранение

Волгоградская областная психбольница №2 осталась без главного врача

Здравоохранение 19.03.2021 17:32
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19.03.2021 17:32


Михаил Баканов покинул должность главного врача Волгоградской областной психиатрической больницы №2. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в облздраве. Исполняет обязанности руководителя медучреждения заместитель главного врача по медицинской части Елена Шулепина. 
Баканов руководил психиатрической больницей №2 26 лет, а проработал в ней и вовсе – 37 лет. Известно, что с должности он ушел еще 15 января. Пока преемник бывшего начальника учреждения здравоохранения не назначен.
Михаил Баканов – заслуженный врач России, кандидат медицинских наук. С 2017 года является главным внештатным специалистом психиатром комитета здравоохранения Волгоградской области.
В состав областной психиатрической больницы №2 входят 9 диспансерных отделений и 6 круглосуточных стационаров.  Медучреждение имеет филиалы в Волжском, Михайловке и Камышине.

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