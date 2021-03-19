Сады Придонья поддержат новые идеи студентов

Экономика 19.03.2021 11:34
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19.03.2021 11:34
Компания «Сады Придонья» предложила студентам ВолГАУ заняться научно-практическими исследованиями на базе своего предприятия. Ведущее предприятие российского агропромышленного комплекса давно сотрудничает с Волгоградским государственным аграрным университетом. В прошлом году на базе Садов Придонья было организовано обучение студентов в области агрономии, в программу которого входили вопросы необходимой теоретической части и практические задания.
В этом году, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, на встрече руководителей компании и вуза принято решение о предоставлении возможности студентам заниматься научно-исследовательскими работами в области технологических инноваций. Это позволит молодым специалистам лучше изучить специфику работы на конкретном оборудовании, выработать методологию, познакомиться с реальными производственными задачами.
По словам президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина, главное преимущество компании перед конкурентами на мировом рынке – это инновационный путь развития.
«Пять лет назад увеличить объемы выращивания косточковых нам позволило применение специальных комбайнов для уборки урожая, которые заменяют 100 человек, – отметил Андрей Самохин. – Сейчас в компании 20 машин, способных собрать около 400 тонн в сутки. В прошлом году внедрение новой технологии на производственном комплексе помогло Садам Придонья сократить энергопотребление. Это благополучно отразилось на экологии и экономике предприятия в целом, и в конечном итоге на ценнике для потребителей. Такие инновационные внедрения необходимы и для оптимизации процессов в разных направлениях – газификации, водоснабжения, особенно садоводства и овощеводства».
Предоставляя свою площадку молодым специалистам, компания надеется на то, что совместная работа ученых и бизнеса приведет к хорошим результатам.
«Сейчас перед нами поставлена очень важная задача – представить экономическое обоснование и перспективы внедрения в производство инновационных технологий, результатов научных проектов, успешная реализация которых даст дополнительные средства на развитие университета, – подчеркнул врио ректора Волгоградского государственного аграрного университета Виталий Цепляев. – Кроме этого необходимо определить область взаимодействия с предприятием, сформировать группу студентов по каждому направлению, создать учебный план».
Совместная работа вуза и компании-работодателя над подготовкой квалифицированных кадров в мировой практике обыденность. В компании «Сады Придонья» уверены, что стратегическое партнерство с отраслевым университетом – залог успешного развития не только предприятия, но и большой вклад в будущее экономики страны.
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