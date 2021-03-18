Происшествия 18.03.2021 10:22
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18.03.2021 10:22
Полиция и администрация кладбища Краснооктябрьского района разбираются с обнаруженным тайным захоронением. Как сообщает ИА «Высота 102» с места событий, сегодня на территорию кладбища в Волгограде для разбирательства прибыла полиция.
Свежая могила, о которой администрацию кладбища никто не уведомил, была найдена накануне при обходе территории. Внутри огороженной металлическим забором площадке размером примерно 2 х 1 метр лежат 8 гвоздик, а на металлическом заборе висит детский колокольчик. Видно, что земля является рыхлой. Сотрудники кладбища заявили о данной находке полицию. В ГУ МВД России по Волгоградской области факт обращения подтвердили, сообщив, что проводится проверка.
При помощи измерительных щупов уже удалось установить, что в могилу что-то закопано на глубину примерно 1 метр.
По предварительным данным, пока не подтвержденным в правоохранительных органах, в могиле может находиться плод ребенка.
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