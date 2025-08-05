Общество

Волгоградские должники возвращают долг за свет и после отмены судебного приказа

Общество 05.08.2025 09:40
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05.08.2025 09:40


В Волгограде продолжается работа по взысканию долгов за электроэнергию с недобросовестных потребителей. По данным «Волгоградэнергосбыта», за семь месяцев этого года удалось добиться возврата более 55 млн рублей, только за июль с задолжавших взыскано более 7 млн рублей.

Среди июльских взысканий – два случая возвращения денежных средств после отмены судебного приказа. Так, по исполнительному листу в июле службой судебных приставов принудительно взыскано 100,83 тысячи рублей с жителя Краснооктябрьского района Волгограда за период задолженности с июня 2021-го по июнь 2022 года. По похожему сценарию развивалась история с должницей из Городищенского района, которой в рамках возбужденных исполнительных производств полностью оплачен долг за потребленную энергию, накопленный с января 2022-го по март 2025 года в сумме 123,17 тысячи рублей.

Обоими должниками ранее были отменены судебные приказы, вынесенные по задолженностям. Но долг все равно был взыскан. После проведения претензионно-исковой работы исковое заявление энергокомпании удовлетворено судом, а исполнительное производство успешно завершено службой судебных приставов после проведения комплекса принудительных мер.

– Можно порекомендовать своевременно решать вопросы с долгами. В противном случае потребителям придется кроме основной суммы задолженности оплачивать ещё и исполнительский сбор и судебные издержки, которые в прошлом году значительно выросли, – пояснил руководитель службы по работе с дебиторской задолженностью энергосбытовой компании Роман Родионов. – С ходатайством об отмене судебного решения в судебные инстанции следует обращаться только при наличии веских оснований, и в сложных жизненных обстоятельствах согласовать реструктуризацию долга на приемлемых условиях.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

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