На волгоградских водоемах прошли учебные сборы водолазов спецподразделений Росгвардии с привлечением военнослужащих учебного центра инженерных войск Минобороны, сообщили V102.RU в территориальном управлении Росгвардии.

- Сотрудники инженерно - технического отделения ОМОН «Сталинград» Управления Росгвардии по Волгоградской области в течение нескольких дней совершенствовали свои профессиональные навыки на открытых водоемах в городе Волгограде, - сообщили в управлении.





Так, в ходе учений водолазы отрабатывали алгоритм действий по выполнению водолазных спусков с катера с дальнейшим ориентированием под водой и поиском взрывоопасных устройств. В ведомстве отметили, что такие учения, которые повышают профессиональный уровень бойцов, проходят регулярно.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области