



Россельхознадзор выявил нарушение при производстве готовой продукции в точке общественного питания. При проверке выяснилось, что предприниматель из Камышина торговал шаурмой, сосисками в тесте и котлетами, для приготовления которых использовалось мясо неизвестного происхождения.

По данному факту предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Однако при повторной проверки в общепите были обнаружены те же нарушения.

- Предприниматель продолжал готовить блюда из мяса говядины, свинины и курицы, поступающего на точку общепита без ветеринарных сопроводительных документов. В рамках инспекционного визита выявлено, что изготовление и реализация продуктов быстрого питания (шаурма, сосиски в тесте, котлеты и др.) предпринимателем осуществляется из мяса неизвестного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов и подтверждения его безопасности, - пояснили в Россельхознадзоре.

Вся продукция была снята с реализации и уничтожена. Предприниматель привлечен к административной ответственности.

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky