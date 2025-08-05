Общество

В Камышине предприниматель торговал шаурмой и котлетами из неизвестного мяса

Общество 05.08.2025 11:35
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05.08.2025 11:35


Россельхознадзор выявил нарушение при производстве готовой продукции в точке общественного питания. При проверке выяснилось, что предприниматель из Камышина торговал шаурмой, сосисками в тесте и котлетами, для приготовления которых использовалось мясо неизвестного происхождения. 

По данному факту предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Однако при повторной проверки в общепите были обнаружены те же нарушения. 

- Предприниматель продолжал готовить блюда из мяса говядины, свинины и курицы, поступающего на точку общепита без ветеринарных сопроводительных документов. В рамках инспекционного визита выявлено, что изготовление и реализация продуктов быстрого питания (шаурма, сосиски в тесте, котлеты и др.) предпринимателем осуществляется из мяса неизвестного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов и подтверждения его безопасности, - пояснили в Россельхознадзоре. 

Вся продукция была снята с реализации и уничтожена. Предприниматель привлечен к административной ответственности.

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky

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