Эпичный удар молнии сняли на видео в Камышине

Жители города Камышин в Волгоградской области смогли снять на видео светопреставление, которое накануне им показала природа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местные паблики, один из жителей «поймал» молнию, которая с грохотом ударила к какой-то объект на земле.





Так, в Telegram-канале «Подсмотрено. Камышин» указывается, что молния ударила в землю за медицинским колледжем.

Напомним, что накануне в Волгоградской области бушевала непогода. Сильный ливень сопровождался ураганом и грозой. В Кировском районе Волгограда ветер был такой силы, что вырывал с корнем огромные деревья вместе с бетонными бордюрами.

Видео: Подсмотрено. Камышин / t.me