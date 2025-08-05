Происшествия

Эпичный удар молнии сняли на видео в Камышине

Происшествия 05.08.2025 09:40
0
05.08.2025 09:40


Жители города Камышин в Волгоградской области смогли снять на видео светопреставление, которое накануне им показала природа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местные паблики, один из жителей «поймал» молнию, которая с грохотом ударила к какой-то объект на земле.



Так, в Telegram-канале «Подсмотрено. Камышин» указывается, что молния ударила в землю за медицинским колледжем.

Напомним, что накануне в  Волгоградской области бушевала непогода. Сильный ливень сопровождался ураганом и грозой. В Кировском районе Волгограда ветер был такой силы, что вырывал с корнем огромные деревья вместе с бетонными бордюрами. 

Видео: Подсмотрено. Камышин / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.08.2025 09:01
Происшествия 05.08.2025 09:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 20:35
Происшествия 04.08.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 13:14
Происшествия 04.08.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 12:25
Происшествия 04.08.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 11:50
Происшествия 04.08.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 11:47
Происшествия 04.08.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 11:23
Происшествия 04.08.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 10:31
Происшествия 04.08.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 10:24
Происшествия 04.08.2025 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 09:56
Происшествия 04.08.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 07:30
Происшествия 04.08.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 07:00
Происшествия 04.08.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 06:24
Происшествия 04.08.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2025 21:13
Происшествия 03.08.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2025 11:00
Происшествия 03.08.2025 11:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:42
В волгоградском СК появился инспектор по взаимодействию с населениемСмотреть фотографии
11:41
Водителю микроавтобуса дали 1,5 года за смертельное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:35
В Камышине предприниматель торговал шаурмой и котлетами из неизвестного мясаСмотреть фотографии
11:01
В Росгвардии объяснили причину появлении вооруженных водолазов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:48
Волгоградским компаниям сообщили, как перейти на налоговый мониторингСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом школьница пострадала в лобовом столкновении «Газели» с иномаркойСмотреть фотографии
10:00
Брата с сестрой спасают в Волгограде после пожараСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде из-за шторма коммунальщики на несколько часов продлили отключение водыСмотреть фотографии
09:40
Волгоградские должники возвращают долг за свет и после отмены судебного приказаСмотреть фотографии
09:40
Эпичный удар молнии сняли на видео в КамышинеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
СК просит помощи в розыске загадочно исчезнувшей волгоградкиСмотреть фотографии
09:01
«Вырывало бордюры»: начало погодного апокалипсиса на юге Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:52
В Волгоградской области воздух прогреется до +37ºСмотреть фотографии
07:04
В Волгограде 6 августа проcтятся с погибшей в Белом море Валерией ПужнякСмотреть фотографии
06:35
Россиян могут обязать совместно воспитывать детей при разводеСмотреть фотографии
06:03
Волгоградцы завалили банки деньгами на «черный день»Смотреть фотографии
22:29
В Иловле восстановили электроснабжение после атаки БПЛАСмотреть фотографии
22:14
Домашний матч «Ротора» с «Енисеем» закончился нулевой ничьейСмотреть фотографии
21:31
15838 зрителей пришли на первый домашний матч «Ротора»Смотреть фотографии
21:12
Первый тайм матча «Ротора» и «Енисея» закончился вничьюСмотреть фотографии
20:35
«Хватило 10 минут»: штормовой ливень разметал деревья и крыши в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
«Что нам дождь»: на «Волгоград Арене» после ливня начался матч «Ротора» и «Енисея»Смотреть фотографии
18:55
В Волгоградской области объявили «видеоохоту» на водителей с телефонамиСмотреть фотографии
17:56
Под Волгоградом суд отправил в СИЗО зарезавшего собственную мать новоаннинцаСмотреть фотографии
16:53
В Волжском начали ремонт улетевшей от урагана крыши школы №15Смотреть фотографии
16:17
В Волгограде прорвало отреставрированный за 15 млн рублей фонтанСмотреть фотографии
15:37
В Волгоградской области стартует сезон охоты на барсуковСмотреть фотографии
15:17
Энергетики повысят надежность электроснабжения поселка ЮжныйСмотреть фотографии
15:06
Волжане отправили БПЛА и продукты бойцам в зону СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
В Волжском на многострадального Чебурашку снова сделали «А-А»Смотреть фотографии
 