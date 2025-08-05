Общество

В Волгограде из-за шторма коммунальщики на несколько часов продлили отключение воды

Общество 05.08.2025 09:49
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05.08.2025 09:49


В Дзержинском районе Волгограда «Концессии» вынуждены были продлить плановое отключение холодного водоснабжения. Коммунальный ресурс исчез у жителей МКД накануне в 8:00 и должен был вернуться уже этим утром, однако из-за обрушившегося накануне урагана специалисты не успели выполнить запланированные работы.

- «Концессии водоснабжения» продолжают работы по переврезке вновь проложенного трубопровода в Дзержинском районе Волгограда. Плановые работы, проводимые специалистами подрядной организации с 11:00 4 августа, были продлены в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий и неблагоприятными погодными условиями. Ориентировочно работы будут завершены к 15:00, - подчеркнули в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Отметим, приостановка подачи воды затронула жильцов домов по адресам: б-р 30-летия Победы, д.29, д.29А, д.31, д.33, д.35, д.37 и ул. Землячки, д.44, д.46. По информации коммунальщиков, с 10:00 5 июля будет организован подвоз воды по всем затронутым отключением адресам.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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