Под Волгоградом школьница пострадала в лобовом столкновении «Газели» с иномаркой





4 августа в Камышинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием грузовой «Газели» и иномарки. Авария случилась во второй половине дня на участке саратовской трассы в границах Умётовского сельского поселения.

- В 14:55 на 477 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомашин «ГАЗ-3302» и Hyundai, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

От сильнейшего удара иномарку серьёзно покорёжило. После ДТП на месте происшествия наблюдался автомобильный затор.

Отметим, по информации полицейских, в аварии не обошлось без пострадавших. Медиками были госпитализированы две пассажирки, находящиеся в салоне Hyundai. В их числе 15-летняя девочка-подросток.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области