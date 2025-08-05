Экономика

Волгоградским компаниям сообщили, как перейти на налоговый мониторинг

Экономика 05.08.2025 10:48
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05.08.2025 10:48


Налоговые органы Волгоградской области напомнили о сроках и порядке перехода организаций на налоговый мониторинг в 2026 году, передает V102.RU.

- УФНС России по Волгоградской области напоминает, что организациям, которые планируют перейти на налоговый мониторинг с 2026 года, необходимо не позднее 1 сентября 2025 года представить в налоговый орган комплект документов, - сообщили в ведомстве.

Заявление о проведении налогового мониторинга и документы представляются организацией в налоговый орган по месту её нахождения в электронной форме по форматам, утвержденным приказом ФНС России от 11.05.2021 г. и приказом ФНС России от 25.05.2021 г.

Чтобы обратиться в налоговый орган с заявлением о проведении налогового мониторинга, организация должна соответствовать следующим критериям:

- Сумма налогов к уплате за предшествующий год — не менее 80 млн руб. (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, НДПИ);

- Суммарный объём годовых доходов по данным бухгалтерской отчётности за предшествующий год составляет не менее 800 млн руб.;

 - Совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской отчётности на 31 декабря предшествующего года составляет не менее 800 млн руб.

Также п.3.1. ст. 105.26 Налогового кодекса РФ предусмотрен перечень организаций, на которые на распространяются суммовые критерии для перехода на налоговый мониторинг.

Преимущества налогового мониторинга:

- Отсутствие проверок. Во время проведения налогового мониторинга инспекция не имеет права проводить выездные налоговые проверки, за исключением некоторых случаев;

- Снижение рисков. Мотивированное мнение позволяет исправить ошибки до доначислений, значительно снижая налоговые риски;

- Репутация и доверие. Прозрачность повышает доверие банков, инвесторов и партнёров. Например, банки вероятнее одобрят крупный кредит компаниям, которые участвуют в мониторинге;

- Экономия времени и автоматизация. Онлайн-взаимодействие сокращает сроки ответа на запросы ФНС до 5–10 дней по сравнению с 30 днями при традиционных проверках, а автоматизация учёта ускоряет закрытие отчётов;

- Консультации ФНС. Компания получает бесплатные разъяснения по сложным сделкам, таким как экспорт или реструктуризация, что упрощает стратегическое планирование;

- Укрепление дисциплины. Внедрение системы внутреннего контроля улучшает качество учёта и дисциплину сотрудников. Тщательная работа с документами снижает вероятность ошибок, выявляемых ФНС.

Подробная информацию о налоговом мониторинге представлена на сайте ФНС России в разделе «Контрольная работа». 

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