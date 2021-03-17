Депутаты Волгоградской облдумы хотят спросить губернатора о туризме





Традиционный список вопросов от законодательной власти региона подготовили депутаты к ежегодному отчету губернатора Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областной думы, перечень сформирован в соответствии с Уставом Волгоградской области и на основании вопросов, поступивших от депутатов регионального парламента. Проект постановления, автором которого является руководитель фракции "ЕР" Михаил Струк, рассмотрен на заседании думского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, который он возглавляет. После утверждения областной думой вопросы направят губернатору. Ответы на них должны быть включены в ежегодный отчет о результатах работы администрации региона, который должен быть представлен в облдуму до 1 июля.

Как и в прошлом году в перечне вопросов девять пунктов. По словам Михаила Струка, народные избранники при подборе тем ориентировались на запросы и обращения граждан. Самый первый вопрос в перечне затрагивает тему создания в Волгоградской области центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Так, депутаты интересуются, чем обусловлено создание такого большого количества ЦАОПов на территории региона.

Не обошли стороной парламентарии и коронавирусную тему. Вопрос №2 посвящен мерам, направленным на поддержку работы туроператоров и развитие туристической привлекательности региона в условиях ограничений из-за угрозы распространения COVID-19.

Развитие современных технологий переработки сельскохозяйственной продукции в Волгоградской области волнуют депутатов не меньше. Второй год подряд народные избранники активно интересуются благоустройством защитных лесополос вдоль федеральных и муниципальных автомобильных дорог, а также сбором мусора на остановках общественного транспорта. Эта тема, по мнению законодателей, остается актуальной.

Депутаты также ходят услышать в отчете информацию о ходе реконструкции Третьей Продольной магистрали, существующих проблемах и возможных способах их решения.

Спросят думцы губернатора о противопожарной безопасности, обеспечении жильем детей-сирот, а также о перспективах развития в регионе института "приемных семей для граждан, страдающих психическими расстройствами".



