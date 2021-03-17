Экономика

Зарплатные долги снова выросли в Волгоградской области

Экономика 17.03.2021 09:09
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17.03.2021 09:09


В Волгоградской области вновь выросли долги по зарплате. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, сумма задолженности в феврале этого года увеличилась на 23,3% и составила почти 50 миллионов рублей. Самый большой долг по зарплате среди регионов ЮФО – в Ростовской области. За последний месяц он вырос более чем на 60% до 185,1 миллиона рублей. Однако самый колоссальный рост долгов по зарплате зафиксирован в Крыму – в 162 раза. Здесь задолженность составляет 28,5 миллиона рублей. По-прежнему свободной от долгов по зарплате остается Адыгея. 

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