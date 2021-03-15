Общество

«Я мучаю себя, мог бы я спасти третьего»: Валерий Данилов из Волжского рассказал, как вытаскивал тонущих детей

Общество 15.03.2021 21:48
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15.03.2021 21:48




Сегодня 26-летнего парня из Волжского Валерия Данилова, который накануне спас двоих тонущих детей,  называют героем, а спасатели зовут его к себе на службу. Подробностями того страшного дня Валерий, застенчивый, скромный юноша, не похожий на спортсмена, поделился с журналистами ИА «Высота 102», сразу честно признавшись: «Я музыкант – какой из меня спасатель?». 
Валерий около месяца назад вернулся из Санкт-Петербурга, где работал звукорежиссером в студии. Поступив в ВолГУ на факультет радиотехники, в какой-то момент понял, что хочет заниматься совсем другим и уехал в северную столицу. Но не так давно  он решил отдохнуть от большого города и приехал домой. Часто ездил на берег Ахтубы, где гулял в наушниках и слушал аудиокниги. Накануне он должен был пойти на собеседование в спортивный магазин, но в последний момент передумал и снова оказался около реки. 
«Я каким-то боковым зрением увидел какие-то силуэты в воде. Не сразу понял, что сейчас никто не плавает. Только потом пригляделся и до меня дошло, что тонут люди. Увидел вдалеке подростков, крикнул им, чтобы звонили спасателям. Схватил какое-то дерево, которое лежало на берегу, и пополз по льду к воде. Двое мальчишек барахтались, третьего я даже не увидел сначала. Он лежал неподвижно на воде, наверное, его держала непромокаемая куртка. Я решил, что надо сначала тащить тех, кто еще живой», - вспоминает Валерий.
Первого ребенка он вытащил почти сразу, со вторым было сложнее. «Лед был гладкий, мне не за что было зацепиться, и мальчишка, наверное, уже выбился из сил. Спасибо, мне помогли люди, которые откуда-то прибежали. Наверное, это подростки остановили проезжающие машины. К тому времени я уже сам провалился, но вытащили и меня, и мальчика», - рассказывает волжанин. 
Потом уже приехали спасатели и полицейские. К сожалению, третьего ребенка спасти не удалось. Валерий до сих пор задает себе вопрос – может, надо было сначала попытаться вытащить именно его? Он постоянно прокручивает в голове те события, анализируя, правильно ли он поступил. «Успокаиваю себя тем, что все-таки двое мальчишек будут жить, они вырастут, у них будут свои семьи и свои дети», - говорит он. И не скрывает – плавает он так себе и было очень страшно. Он признается, что хотел сначала побежать за подмогой, но потом понял, что эти драгоценные минуты могут стоить жизни детям и, переборов себя, пополз к проруби, рискуя в любой момент провалиться и уйти под воду. 
«Главное, что я понял, какая хрупкая жизнь, как ее надо беречь. Не должны были дети оказаться там, где они, к сожалению, оказались», - заключил Валерий. 

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