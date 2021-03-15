Борьба с коррупцией

Глава поселка в Волгоградской области фиктивно трудоустроил водителем директора Дома культуры

Борьба с коррупцией 15.03.2021 14:42
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15.03.2021 14:42


Следователи подозревают в служебном подлоге 54-летнего главу одного из сельских поселений Палласовского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками территориальных подразделений УФСБ России по Волгоградской области и областного ГУ МВД России.
По данным следствия, в марте 2020 года глава поселения решил использовать служебный автомобиль и в личных целях. Для этого он внес в официальные документы ложные сведения о том, что якобы в качестве водителя на работу принят его знакомый – директор местного Дома культуры. На основании фиктивного трудового договора глава поселка ежемесячно своей подписью утверждал путевые листы и передавал их в бухгалтерию, сотрудники которой использовали документы при составлении табеля учета рабочего времени и производили расчет заработной платы. Это продолжалось в течение года.
В действительности машина все это время находилась в пользовании главы поселения, а директор ДК его водителем не работал. При этом заработную плату выплачивали разнорабочему, выполнявшему поручения по текущему обслуживанию здания администрации.  

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