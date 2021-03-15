Общество

«Должны быть готовы»: волгоградский губернатор озвучил неблагоприятный прогноз по весеннему паводку

Общество 15.03.2021 11:22
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15.03.2021 11:22


В случае неблагоприятного развития весеннего половодья в Волгоградской области существует вероятность подтопления территорий Жирновского, Еланского, Руднянского, Киквидзенского, Новониколаевского, Урюпинского районов, городов Урюпинск и Фролово. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, заявил сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.
"Паводковая ситуация находится на контроле органов власти, органов местного самоуправления. Координирует работу межведомственная рабочая группа по подготовке к паводку 2021 года. В целом, в этом году метеорологические условия и гидрологическая обстановка находятся в пределах среднемноголетних значений. Но мы всегда должны быть готовы к локальным сезонным угрозам подтопления", — подчеркнул Андрей Бочаров.
В регионах Волго-Камского бассейна и в верховьях Волги этой зимой было отмечено большое количество запасов снега: в ближайший период ожидается вскрытие рек от льда, напомнил глава региона. О том, что ситуация может развиваться по неблагоприятному сценарию, забывать нельзя.
В этой связи глава региона озвучил руководителям профильных органов ряд задач, которые необходимо выполнить. Ведомствам поручено обеспечить готовность территориальной системы предупреждения и ликвидации ЧС к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2021 году. Все водные объекты и ГТС должны быть проверены на готовность к пропуску весенних вод. На случай осложнения паводковой обстановки в регионе должен быть достаточный объем запасов материалов и оборудования для укрепления плотин, мостовых переходов и гидротехнических сооружений. А также денежных средств в резервном фонде. Глава региона поручил ежедневно отслеживать паводковую ситуацию на гидрологических постах в Волгоградской области.
Фото из архива "Высоты 102".

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