Происшествия

Под Волгоградом трое детей провалились под лед, один погиб

Происшествия 14.03.2021 17:47
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14.03.2021 17:47


Трагедия произошла сегодня в Волжском на реке Ахтуба. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, трое мальчишек провалились под лед в районе улицы Набережная. На помощь детям бросились прохожие. Вытащить на берег удалось всех троих, но один мальчик умер. 
В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что погибшему ребенку было 7 лет. Еще двое детей 6 и 10 лет госпитализированы. По факту случившегося организована проверка.
По предварительным данным, двое братьев 10 и 7 лет, а также их 6-летний товарищ сегодня отправились на прогулку к реке Ахтуба. Мальчики зашли на лед, который не выдержал их веса. Все трое оказались в ледяном водоеме. Очевидцами случившегося стали местные жители, которые бросились на помощь пострадавшим. Всех детей удалось вытащить из воды, однако один из них спустя непродолжительное время скончался, остальные двое госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. На месте работают следователи территориального подразделения СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственные органы напоминают родителям, что не следует отпускать детей на прогулку в расположенные вблизи водоемов места во избежание и предотвращение трагедий.

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