Всеобщий перчаточный режим в Волгоградской области отменен





С сегодняшнего дня требование обязательного ношения перчаток в общественных местах для всех жителей Волгоградской области отменено. Такое решение сегодня принял региональный оперативный штаб, сообщает ИА «Высота 102».

В соответствии с принятым документом, гражданам теперь «рекомендуется соблюдать перчаточный режим в местах приобретения товаров, при посещении органов государственного самоуправления, госучреждениях при получении соответствующих услуг, в общественном транспорте, в том числе такси». При этом сотрудники, работа которых связана с обслуживанием людей, по-прежнему обязаны носить перчатки.

Также в регионе изменены еще ряд ограничительных мер. Так, с 20 марта возобновится продажа социальных электронных проездных документов для граждан старше 65 лет. А с 1 апреля в полном объеме заработают межмуниципальные «дачные» транспортные маршруты.

Пенсионерам до 1 октября продлена возможность подачи заявлений без личного посещения учреждений о праве на меры социальной поддержки и социальную помощь.



