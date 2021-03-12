Всеобщий перчаточный режим в Волгоградской области отменен

Общество 12.03.2021 19:35
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12.03.2021 19:35
С сегодняшнего дня требование обязательного ношения перчаток в общественных местах для всех жителей Волгоградской области отменено. Такое решение сегодня принял региональный оперативный штаб, сообщает ИА «Высота 102».
В соответствии с принятым документом, гражданам теперь «рекомендуется соблюдать перчаточный режим в местах приобретения товаров, при посещении органов государственного самоуправления, госучреждениях при получении соответствующих услуг, в общественном транспорте, в том числе такси». При этом сотрудники, работа которых связана с обслуживанием людей, по-прежнему обязаны носить перчатки.
Также в регионе изменены еще ряд ограничительных мер. Так, с 20 марта возобновится продажа социальных электронных проездных документов для граждан старше 65 лет. А с 1 апреля в полном объеме заработают межмуниципальные «дачные» транспортные маршруты.
Пенсионерам до 1 октября продлена возможность подачи заявлений без личного посещения учреждений о праве на меры социальной поддержки и социальную помощь.
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