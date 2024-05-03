



В Волгоградской области ликвидируют государственное предприятие «Волжские межрайонные электросети». Соответствующее постановление было опубликовано 3 мая администрацией Волгоградской области.

При этом, по информации властей, данный шаг носит исключительно формальный характер и никак не скажется на конечных потребителях.

- Ликвидация «Волжских межрайонных электросетей» выполняется в соответствии с федеральным законом, носит технический характер. Имущество у ГКП «ВМЭС» отсутствует, деятельность предприятие не ведет. Организация ликвидируется как юридическое лицо. Все полномочия и обязанности ГКП «ВМЭС» по обслуживанию сетей с 2020 года и по сей день выполняет компания «Волгоградоблэлектро», — уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона.