



В Волгограде к туристическому сезону расширили покрытие и пропускную способность сетей связи. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на 30% на территории одного из главных мемориалов России – Мамаевом кургане, где расположена высочайшая статуя страны и одна из самых высоких статуй мира «Родина-мать зовет!».

Мамаев курган является крупнейшим в мире мемориальным комплексом, посвященным победе в ВОВ. К нему ведут 200 ступеней – именно столько дней длилась Сталинградская битва, которая стала переломной. Ежегодно тысячи гостей города-героя приезжают отдать дань памяти павшим героям и принять участие в патриотических мероприятиях. Строительство телеком-оборудования позволило повысить скорость мобильного интернета и увеличить емкость сети на территории всего мемориального комплекса.

– Волгоград в период майских праздников становится центром притяжения для туристов из России и других стран. В этом году город-герой вошел в перечень самых популярных направлений по количеству бронирований туристического жилья внутри страны на майские праздники – на Волгоград пришлось 3% от всех бронирований по России. Мы в свою очередь активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое, чтобы каждый волгоградец и гость региона даже в пик туристического наплыва мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости, – рассказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.



