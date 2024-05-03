Общество 03.05.2024 12:53
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03.05.2024 12:53
В Волгограде к туристическому сезону расширили покрытие и пропускную способность сетей связи. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на 30% на территории одного из главных мемориалов России – Мамаевом кургане, где расположена высочайшая статуя страны и одна из самых высоких статуй мира «Родина-мать зовет!».
Мамаев курган является крупнейшим в мире мемориальным комплексом, посвященным победе в ВОВ. К нему ведут 200 ступеней – именно столько дней длилась Сталинградская битва, которая стала переломной. Ежегодно тысячи гостей города-героя приезжают отдать дань памяти павшим героям и принять участие в патриотических мероприятиях. Строительство телеком-оборудования позволило повысить скорость мобильного интернета и увеличить емкость сети на территории всего мемориального комплекса.
– Волгоград в период майских праздников становится центром притяжения для туристов из России и других стран. В этом году город-герой вошел в перечень самых популярных направлений по количеству бронирований туристического жилья внутри страны на майские праздники – на Волгоград пришлось 3% от всех бронирований по России. Мы в свою очередь активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое, чтобы каждый волгоградец и гость региона даже в пик туристического наплыва мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости, – рассказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
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