Волгоградца оштрафовали за экстремистское видео в Telegram



19-летний житель Волгограда оштрафован за размещение в Сети видеоролика с высказываниями экстремистского характера.

Как сообщили V102.RU в Тракторозаводском районном суде, в канун 2023 года молодой человек выложил в мессенджер видео с высказываниями экстремистского характера, направленными на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения и отношения к религии.

Согласно заключению эксперта, в представленном на исследование тексте, зафиксированном в медиафайле «video», имеются выказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признаку национальности – нерусские. При этом негативная оценка выражена в грубой бранной форме.

В суде волгоградец свою вину в совершении административного правонарушения полностью признал. Мужчина оштрафован на 10 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.