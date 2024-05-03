



В Волгограде работники «Концессий теплоснабжения» восстановили теплоизоляцию магистрального трубопровода на ул. Быстрова. По информации компании, в общей сложности в Кировском районе утеплили участок трубы протяженностью 200 метров. Одновременно такая же работа ведется и в других районах города.

Сообщается, что для теплоизоляции использовались современные материалы – «скорлупу» из пенополиуретана (ППУ), которая не только проста в укладке, но кроме того более экологична и устойчива перед капризами волгоградской природы. Но главное ее преимущество в данном случае – способность надежно удерживать тепло и предотвращать потери ресурса.

– Специалисты ведут ежедневную работу по изоляции магистральных, внутриквартальных трубопроводов тепловых сетей, – рассказал начальник энергорайона №3 ООО «Концессии теплоснабжения» Владимир Ковальчук. – К сегодняшнему дню проделан большой объем по изоляции магистральных трубопроводов, в частности, в зоне Волгоградской ГРЭС, на ул. Шумилова и Фруктовая. Все это приводит к положительному результату в виде экономии энергоресурсов и повышения качества услуги по отоплению и горячему водоснабжению потребителям Кировского и Советского районов.



Фото: «Концессий теплоснабжения»