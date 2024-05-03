Допэлектричку назначили 5 мая из Волгограда в Волжский

Общество 03.05.2024 12:06
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03.05.2024 12:06
Дополнительная городская электричка для футбольных болельщиков в Волгограде назначена на 5 мая. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, электропоезд №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 20:32, а с верхней остановочной платформы Мамаева Кургана – в 20:40 ч. Электричка прибудет в Волжский в 21:23.
Напомним, матч «Ротора» и «Челябинска» состоится 5 мая на Волгоград Арене в 18-00 ч.
Фото Приволжской железной дороги
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