Общество

Жителю Волгоградской области грозит 8-летний срок за избиение пожилого отца

Общество 03.05.2024 14:48
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03.05.2024 14:48


В Светлоярском районе Волгоградской области задержан 35-летний мужчина, избивший своего 68-летнего отца. Пенсионер был накануне доставлен с множественными травмами головы и лица в одну из местных больниц.

- Сотрудники отдела МВД России по Светлоярскому району установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний сын потерпевшего. Установлено, что между родственниками возник семейный конфликт, в ходе которого сын нанес своему отцу несколько ударов по лицу и голове, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчина уже взят под стражу. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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