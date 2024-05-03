Расследования

На «Красном Октябре» прошел День безопасности труда

Расследования 03.05.2024 14:29 Реклама
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03.05.2024 14:29 Реклама


Руководители подразделений «Красного Октября» обсудили итоги годовой работы по улучшению условий труда и повышению культуры производства в рамках Дня безопасности труда 2024. На предприятии составлен перечень мероприятий, призванных повысить уровень безопасности на производстве.
Специальная комиссия посетила ряд производственных подразделений – обжимной крупносортный цех, электросталеплавильный цех №3, электросталеплавильный цех №2 и цех отделки металлопроката, где были реализованы мероприятия по предотвращению случаев нарушения правил охраны труда и промышленной безопасности.
Итоги годовой работы по улучшению условий труда и повышению культуры производства подведены на совещании, где также были озвучены принятые меры в области охраны труда за прошедший год и результаты проведения Дня безопасности 2024.

– На нашем предприятии вопросам охраны труда и промышленной безопасности уделяется особое внимание. Это создание комфортных и безопасных условий труда, в том числе обеспечение качественными СИЗ, реализация комплекса мероприятий по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ, – отметил генеральный директор АО «Корпорация Красный октябрь» Константин Волков. – Залог снижения случаев травматизма – это личное внимание, нетерпимое отношение работников, в том числе руководителей, к тем фактам, которые создают условия для нарушений, принятие исчерпывающих мер по их устранению. Такая задача ежедневно ставится перед всем коллективом металлургического предприятия.
Мероприятия в рамках проекта «День безопасности труда 2024» стартовали на предприятии еще в феврале. Специалисты профильных служб провели встречи с коллективами и обходы цехов, проверили соответствие объектов контроля предъявляемым к ним нормативным требованиям. По итогам проверок и обсуждений составлен перечень мероприятий по предупреждению случаев нарушения правил охраны труда и промышленной безопасности. Эти планы будут реализовываться в течение года.
Также в рамках общезаводского мероприятия на металлургическом предприятии состоялась интеллектуально-развлекательная игра квиз. В командных состязаниях ко Дню безопасности труда приняло участие около ста сотрудников производственных подразделений, дирекций и служб завода.
Мероприятие проходило на одной из основных производственных площадок – цехе отделки металлопроката. Такой формат игры позволил погрузить участников в ежедневный рабочий процесс и напомнить каждому о важности повышения культуры безопасности на производстве.
Сама игра состояла из шести раундов, интеллектуальные вопросы были посвящены актуальным темам в области охраны труда.
Всего в квизе приняли участие одиннадцать команд, победу одержала команда электросталеплавильного цеха №2, второе место занял отдел организационного развития, третье – цех отделки металлопроката. Призеров наградили медалями и ценными призами – участники получили корпоративные подарки.
Отметим, что мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, проводятся на «Красном Октябре» второй год подряд. Также стал традиционным ежеквартальный конкурс на лучшее структурное подразделение по охране труда и промышленной безопасности.
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648

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