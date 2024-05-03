Знаменитая землячка волгоградцев, композитор Александра Пахмутова перед отъездом из города-героя накануне посетила храм Александра Невского. Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, митрополит Феодор провел гостью в придел святого благоверного князя Александра Невского, где находится рака с частицей его мощей.

Александра Пахмутова отметила, что очень чтит благоверного князя. Она была глубоко тронута теплым приемом и тем, как преобразился ее родной город, рассказали в епархии.





Митрополит Феодор подарил Александре Николаевне копию газеты «Сталинградская правда» от 12 июня 1939 года с заметкой о выступлении талантливой девочки по имени Аля Пахмутова. Композитору также преподнесли икону Ангела Хранителя и вручили нагрудный знак Волгоградской епархии «Наследники Александра Невского».

Фото: администрация Волгоградской области