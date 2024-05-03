Общество 03.05.2024 11:45 Реклама
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03.05.2024 11:45 Реклама
На ЕвроХим-ВолгаКалии прошел воркшоп по развитию бренда города «Котельниково – Земля Героев». Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия рассказали о том каким они видят развитие бренда и города, предложили свои идеи.
Бренд «Котельниково – земля героев» направлен на развитие города с опорой на уникальные культурные, исторические и природные особенности Котельниковского района. Разработка идей и предложений по наполнению бренда города новыми, актуальными для разных жителей смыслами и задачами, стало целью мозгового штурма рабочей группы.
В воркшопе приняли участие молодежь предприятия, коренные жители города и сотрудники ЕвроХима, которые приехали сюда на работу.Все вместе коллеги проговорили, чего именно не хватает городу, чтобы привлечь новых жителей, а также гостей и туристов.– Город живет и развивается, - начал встречу глава Котельниковского городского поселения Андрей Федоров. – Мы стараемся вместе с компанией ЕвроХим-ВолгаКалий улучшать социальные вопросы и условия жизни.
В процессе обсуждения были подняты такие важные темы, как культурное наследие, развитие современной социальной инфраструктуры для детей и взрослых, сохранение и благоустройство природных достопримечательностей Котельниковского района и памятников.
Участники единогласно сошлись во мнении, что герои Котельниково сегодня – это люди, живущие и работающие на этой земле.
– Сегодня бренд города направлен в прошлое, - говорит Глеб Коляда, инженер по автоматизированным системам управления производством. – Мы ценим подвиг героев, но хотим ассоциировать себя с ними, ведь именно мы строим будущее города. Бренд города – это не просто слоган, это история, воплощенная в конкретных делах и заботе о горожанах. Он должен перерасти в практические мероприятия, направленные на улучшение настоящего и будущего нашего города, на повышение качества жизни, заботу о будущих поколениях и сегодняшних героях труда.
По результатам воркшопа был составлен свод конкретных практических мероприятий, включающий в себя развитие социальной сферы, повышение качества жизни горожан, популяризацию уникального культурно-исторического наследия города.
Работники предприятия сделали акцент на совместном отдыхе, выездах в театр, на природу и участии в спортивных мероприятиях. Также было предложено добавить в музей города интерактивную экскурсию по Гремячинском ГОКу, разработать виртуальные карты с пешими маршрутами по достопримечательностям города.
Многие отметили географические и климатические преимущества самого южного города Волгоградской области по сравнению с другими промышленными городами в качестве потенциала для привлечения как новых жителей из северных регионов, так и туристического потока.
Работа в этом направлении поможет сделать Котельниково более привлекательным местом для жизни, отдыха и работы.
– Бренд «Котельниково – земля героев» может стать привлекательным на национальном уровне для всех, кого привлекает романтика, и кто хочет и готов почувствовать себя героем нашего времени. Город Котельниково – это город трудового вызова, которым можно гордиться. Это город достижений и трудовой славы. Это город возможностей для самореализации и решения трудных и интересных задач – как в производственной, так и в социальной сфере, – отметил Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных инвестиций.
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036
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