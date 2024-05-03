Люди в белом обошли Мамаев курган в Волгограде

Общество 03.05.2024 12:55
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03.05.2024 12:55
В канун майских праздников от комаров обработали 25 га территории Мамаева кургана в Волгограде. Дезинфекцию проводили сотрудники в специальных белых костюмах. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, в то же время продолжается дезисекционная обработка водоемов и прибрежных зонрибрежные зоны водоемов в Волгоградской области. Эти работы стартовали в регионе в конце апреля.
Мероприятия пройдут в семь этапов, в настоящее время специалисты приступают ко второму из них. В целом работы продлятся до конца августа, будет охвачена территория площадью более четырёх тысяч гектаров, в том числе в местах массового скопления людей, рекреационных зонах и на туристических маршрутах.
Фото облкомприроды t.me
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