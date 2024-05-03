В Волгограде 100-летний юбилей отмечает ветеран ВОВ Георгий Роговой





В Волгограде сегодня, 3 мая, 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, ветерана органов прокуратуры региона Георгий Исаакович Роговой. С важным событием волгоградца пришли сегодня поздравить не только родные и близкие, но и главный прокурор региона Денис Костенко и глава СУ СКР Василий Семенов.

– Общение с Георгием Исааковичем проходило в теплой душевной обстановке в окружении семьи ветерана, – рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Чередеинина. – Георгий Исаакович поделился фронтовыми воспоминаниями и воспоминаниями о своей службе в органах прокуратуры.

В честь ветерана Великой Отечественной Войны во дворе его дома военный оркестр 255 гвардейского мотострелкового полка дал концерт. От руководителей ведомств Георгию Исааковичу также передали ценные подарки.





Георгий Исаакович Роговой родился 3 мая 1924 года в деревне Бобровка Залесовского района Алтайского края. В сентябре 1942 года, будучи 18-летним юношей, он вступил в ряды Красной Армии. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта 5-й танковой армии 10-го танкового корпуса 11-й мотострелковой бригады командиром пулеметного взвода. При прорыве границы с Германией в районе Восточной Пруссии был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

В прокуратур Георгий Исаакович проработал больше 20 лет – с 1957 года по 1979 год.

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Имеет ведомственные награды: знак отличия «За верность закону» I степени, медаль «Ветеран прокуратуры», медаль Руденко.

Фото: прокуратура Волгоградской области