



В Таловском сельском поселении Камышинского района Волгоградской области простились с 34-летним Иваном Власенко. Молодой мужчина погиб, исполняя долг в ходе специальной военной операции на Украине. Героя похоронили рядом с погибшим ранее на СВО братом.

Как рассказали в администрации Таловского сельского поселения, Иван Власенко по окончании школы в 2006 году был призван в ряды Российской Армии. После двух лет службы житель Камышинского района подписал контракт еще на два года. По возвращении домой Иван женился и стал отцом троих детей, работал на местном сельхозпредприятии.

– С 10 октября Иван участвовал в боевых действиях на Украине, защищал Отечества от фашизма, – вспоминают земляки. – Он был истинным героем, смело ступал по опасным тропам, готов был противостоять любому вызову, чтобы защитить нашу Родину и наши ценности.

Жители Таловского сельского поселения выражают поддержку и соболезнования семье и близким погибшего.

Похоронили Ивана Власенко рядом с братом – Никитой Власенко, погибшим на СВО.

Фото: Таловское сельское поселение / VK.com