ТМК проинспектировала систему охраны труда и промышленной безопасности на ВТЗ

Главное 03.05.2024 16:55 Реклама
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03.05.2024 16:55 Реклама
На Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию, прошел аудит системы управления промышленными рисками в рамках Дня безопасности труда ТМК. По итогам мероприятий руководители компании и предприятия выявили точки роста в обеспечении безопасного производства.
Делегацию управляющей компании возглавили генеральный директор ТМК Сергей Чикалов и заместитель генерального директора – технический директор ТМК Борис Пьянков. Они побывали в ряде подразделений завода, пообщались с персоналом, проверили соблюдение технологических процедур, правильность эксплуатации оборудования и другие факторы, от которых зависит безопасность работников.
Аудиторам продемонстрировали установленные в трубопрокатных цехах «островки безопасности» – специально оборудованные модульные здания для взаимодействия персонала по текущим оперативным вопросам в безопасном пространстве. Также был представлен реализованный в электросталеплавильном цехе проект по расширению линейки электрических самоходных тележек для перемещения запчастей или других грузов, который повысил безопасность выполнения логистических процедур и облегчил трудовой процесс.
Гости также поддержали работу, которая проводится на ВТЗ по формированию культуры безопасности. На предприятии избрано 100 уполномоченных по охране труда, которые в прошлом году провели на своих участках 4790 проверок. Также ежегодно ко Дню безопасности труда ТМК все уполномоченные ВТЗ собираются на семинар-тренинг, чтобы обсудить соответствующие вопросы и обменяться опытом.
Перед визитом руководства ТМК на ВТЗ прошел корпоративный перекрестный аудит с участием экспертов с других предприятий компании по следующим направлениям: охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, обслуживание механического оборудования, автоматизация систем управления технологическими процессами, электро- и энергобезопасность. Коллеги выявили точки роста и отметили лучшие практики для масштабирования.
Повышению безопасности на рабочих местах также способствовал прошедший на ВТЗ по инициативе ТМК «День с мастером» – в рамках проекта представители руководства завода проводят день совместно с мастером на рабочей площадке, обращая внимание в том числе на вопросы охраны труда.
– В ходе аудита мы активно общались с персоналом при посещении каждого производственного участка и отметили положительные изменения, которые происходят в сфере производственной безопасности. Процент сотрудников, демонстрирующих безопасное поведение и вовлеченность в вопросы безопасного труда, стал заметно выше. На предприятии системно растет мотивация работников не только соблюдать требования безопасности, но и включаться в процесс управления охраной труда, – сказал Борис Пьянков.
– На ВТЗ предусмотрен комплекс мер, направленных на защиту здоровья и жизни работников. Однако практика свидетельствует, что чаще всего причины происшествий связаны с недооценкой рисков. Именно в работе с такими скрытыми рисками мы видим зону роста и занимаемся этим в ходе подготовки ко Дню безопасности ТМК. В этом году мы продолжили сбор и проработку предложений сотрудников по улучшению условий труда и снижению профессиональных рисков. Часть предложений уже реализована, а часть включена в план мероприятий, – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
День безопасности труда ТМК проводится девятый год подряд на всех производственных площадках компании и приурочен ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля. В 2023 году ключевыми направлениями для проверки стали пожарная безопасность, безопасность технологического процесса, складирование и перемещение грузов, а также воздействие движущихся, вращающихся предметов и деталей.
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186
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