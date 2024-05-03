



В «Царицынской опере» состоялся большой концерт «Мелодия длиною в жизнь», который подготовлен Волгоградской областной детской филармонией и оперным театром. Специальным гостем концерта стал коллектив детско-юношеского симфонического оркестра Челябинской детской филармонии. На сцене прозвучали произведения разных авторов, в том числе прославленного композитора Александры Пахмутовой в рамках празднования её юбилея.

Легендарная землячка записала видеообращение. Она поблагодарила юных музыкантов за их труд.

– Спасибо вам за то, что будете принимать участие в этом концерте. Оркестр – это великая тайна: когда он начинает играть, мы все оказываемся в его плену, и так всегда будет. Будьте верны музыке, будьте верны оркестру! – отметила Александра Николаевна.





На сцене театра встретились два уникальных детских симфонических оркестра страны – Волгограда и Челябинска. Дружба между оркестрами завязалась на Симфоническом форуме в Челябинске. Тогда слушатели услышали о проектах Волгоградского детского симфонического оркестра – первого в стране уникального опыта создания большого детского симфонического оркестра полного состава. Коллеги отметили внушительный творческий багаж оркестра, обширную концертную географию коллектива, высоко оценили победы в престижных фестивалях и конкурсах. Волгоградский коллектив – это концертирующий филармонический детский симфонический оркестр. Первое выступление оркестра состоялось на сцене Центрального концертного зала Волгоградской областной филармонии 9 мая 2011 года.

Сегодня уникальный коллектив — полноправная творческая единица симфонического искусства города. Оркестр — участник российских концертных проектов, лауреат международных фестивалей и конкурсов в Чехии (2013 и 2015), Великобритании, Ковентри – городе-побратиме (2014), Финляндии (2014), России (Санкт-Петербург – 2012, Суздаль – 2015), обладатель гран-при международных конкурсов в Болгарии (Несебр, 2013), России (Казань, 2016), Латвии (Юрмала, 2017), Беларуси (Витебск, 2019), победитель народной премии «ДивиМИР» и других. В оркестре играют дети в возрасте от 8 до 17 лет – ученики музыкальных школ и школ искусств Волгограда, Волгоградской области и смежных регионов.

Детско-юношеский оркестр Челябинской государственной филармонии – второй в России подобный коллектив, созданный в 2021 году. Тогда в коллектив взяли обычных учеников музыкальных школ, которые со временем раскрылись и достигли вершин благодаря оркестру. Кстати, его деятельность поддерживают легендарные российские музыканты, в том числе Игорь Бутман и Юрий Башмет.

– Наш приезд положит основу творческой дружбы между двумя оркестрами, – отметил главный дирижёр и художественный руководитель детско-юношеского оркестра Челябинской областиВалерий Уткин. – В Волгоград мы приехали почти в полном составе – 70 человек и привезли интересную программу. Примечательно, что некоторые произведения будут исполнены впервые. Конечно, в нашу программу вошли песни композитора Александры Пахмутовой, которую мы очень любим. В рамках встречи мы заключим соглашение о сотрудничестве между двумя детскими филармониями - Волгограда и Челябинска.

– Хотим показать жителям региона и всей страны, что детское творчество – это тот лучик, который может привести нас к огромному счастью, – поделился эмоциями художественный руководитель и главный дирижёр детского симфонического оркестра Сергей Гринев. – Мы готовы делиться нашим опытом, на основе которого появляются другие детско-юношеские оркестры в регионах России. И это замечательно, поскольку такие проекты продвигают культуру, развивают симфоническое творчество среди детей. Симфоническое и классическое творчество воспитывает прекрасных людей – образованных, умных и талантливых. Радостно, что первый масштабный обмен опытом приурочен к юбилею Александры Пахмутовой.

– Мы исполнили произведения разных композиторов, среди них Вениамин Баснер, Евгений Птичкин, Александр Новиков, - подчеркнула Софья. – И, конечно, душевные песни Александры Пахмутовой, которые близки русским людям, проникают в самое сердце, поскольку они о природе, России и любви.

Бажена Нипогорова с 6 лет играет на скрипке, но занимается в детско-юношеском оркестре Челябинской области не так давно. Впервые ей удалось отправиться на концерт в другой регион и девочка очень счастлива. Каролина Лебедева в свои 21 год уже преподает в оркестре и утверждает, что подобные поездки полезны для развития, сплочённости коллектива, что проявляться в музыке сыгранностью.

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», ИНН 3442071412 В концерте приняли участие вокальная студия «СМС» при Волгоградской областной детской филармонии, хоровая группа хора, хоровая группа капеллы «Царицынской оперы» и часть детского хора при детской оркестре Волгоградской филармонии. Солисты театра «Царицынская опера»: Евгения Старцева, Максим Орёл, Руслан Сигбатулин, Наталья Пирогова, Юлия Почкалова, Вадим Дмитров, Алексей Шапошников исполнили всеми любимые произведения российских и советских композиторов.

По словам Софьи Плещенко, второго концертмейстера Детского симфонического оркестра Волгоградскойобласти, над программой концерта «Мелодия длиною в жизнь» проделана тщательная подготовка. И основной акцент был сделан на работе над выразительностью и душевностью.