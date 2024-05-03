Происшествия

«Потолок пошел волнами»: жители поселка Волгограда подпрыгнули от сильного взрыва

Происшествия 03.05.2024 14:25
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03.05.2024 14:25


Жители поселка Горьковский Советского района Волгограда вздрогнули от звука сильного взрыва, который раздался в 13-32 ч. Как рассказала V102.RU местная жительница Валентина, она и члены ее семьи в этот момент аж присели от неожиданности, а маленький ребенок заплакал и залез под стол.
- Натяжной потолок в комнате, где мы находились, пошел волнами, - делится не самыми приятными впечатлениями женщина. – Я выбежала во двор, смотрю, слава Богу, и наш дом, и соседние – целые. Не знаю, что это было, но до сих пор мороз по коже.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сегодня пиротехнический расчет Донского спасательного центра уничтожил фугасную авиационную бомбу ФАБ100 времен Великой Отечественной войны, которая ранее была обнаружена в Городищенском районе при проведении сельхозработ. Это - уже восьмой по счету ФАБ, уничтоженный в регионе с начала года. 
Предположительно, пролежавший десятки лет в земле снаряд был подорван на полигоне воинской части в степи. 
Фото из архива V102.RU

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