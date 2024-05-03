«Потолок пошел волнами»: жители поселка Волгограда подпрыгнули от сильного взрыва





Жители поселка Горьковский Советского района Волгограда вздрогнули от звука сильного взрыва, который раздался в 13-32 ч. Как рассказала V102.RU местная жительница Валентина, она и члены ее семьи в этот момент аж присели от неожиданности, а маленький ребенок заплакал и залез под стол.

Жители поселка Горьковский Советского района Волгограда вздрогнули от звука сильного взрыва, который раздался в 13-32 ч. Как рассказала V102.RU местная жительница Валентина, она и члены ее семьи в этот момент аж присели от неожиданности, а маленький ребенок заплакал и залез под стол.

Предположительно, пролежавший десятки лет в земле снаряд был подорван на полигоне воинской части в степи. Предположительно, пролежавший десятки лет в земле снаряд был подорван на полигоне воинской части в степи.

Фото из архива V102.RU

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