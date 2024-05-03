«Потолок пошел волнами»: жители поселка Волгограда подпрыгнули от сильного взрыва

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сегодня пиротехнический расчет Донского спасательного центра уничтожил фугасную авиационную бомбу ФАБ100 времен Великой Отечественной войны, которая ранее была обнаружена в Городищенском районе при проведении сельхозработ. Это - уже восьмой по счету ФАБ, уничтоженный в регионе с начала года.
Происшествия 03.05.2024 14:25
0
03.05.2024 14:25
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сегодня пиротехнический расчет Донского спасательного центра уничтожил фугасную авиационную бомбу ФАБ100 времен Великой Отечественной войны, которая ранее была обнаружена в Городищенском районе при проведении сельхозработ. Это - уже восьмой по счету ФАБ, уничтоженный в регионе с начала года.
Жители поселка Горьковский Советского района Волгограда вздрогнули от звука сильного взрыва, который раздался в 13-32 ч. Как рассказала V102.RU местная жительница Валентина, она и члены ее семьи в этот момент аж присели от неожиданности, а маленький ребенок заплакал и залез под стол.- Натяжной потолок в комнате, где мы находились, пошел волнами, - делится не самыми приятными впечатлениями женщина. – Я выбежала во двор, смотрю, слава Богу, и наш дом, и соседние – целые. Не знаю, что это было, но до сих пор мороз по коже.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сегодня пиротехнический расчет Донского спасательного центра уничтожил фугасную авиационную бомбу ФАБ100 времен Великой Отечественной войны, которая ранее была обнаружена в Городищенском районе при проведении сельхозработ. Это - уже восьмой по счету ФАБ, уничтоженный в регионе с начала года.
Предположительно, пролежавший десятки лет в земле снаряд был подорван на полигоне воинской части в степи.
Фото из архива V102.RU
В Волгограде Ладу Приору расплющило грузовиками03.05.2024 10:22
Происшествия 03.05.2024 10:22
Полиция сообщила об одном погибшем в жутком ДТП на Третьей продольной02.05.2024 20:58
Происшествия 02.05.2024 20:58
Пассажирская «Газель» перевернулась в Волгограде в жестком ДТП с «десяткой»02.05.2024 20:24
Происшествия 02.05.2024 20:24
«Пролежал несколько часов»: автокран упал на ремонтируемом мосту в Волгоградской области02.05.2024 15:39
Происшествия 02.05.2024 15:39
Под Волгоградом грузовая «ГАЗель» насмерть сбила пешехода и перевернулась02.05.2024 10:22
Происшествия 02.05.2024 10:22
Поезд Новокузнецк-Кисловодск прибудет в Волгоград с задержкой из-за ДТП02.05.2024 08:15
Происшествия 02.05.2024 08:15
В Волгограде под окнами многоэтажки нашли труп женщины01.05.2024 11:04
Происшествия 01.05.2024 11:04
Лихач прокатился в кресле по проспекту Ленина в Волгограде30.04.2024 21:24
Происшествия 30.04.2024 21:24
Один ландшафтный пожар в Волгоградской области увидели в двух городах30.04.2024 20:37
Происшествия 30.04.2024 20:37
Из-за собаки под Волгоградом в ДТП пострадали женщина и двое детей30.04.2024 10:23
Происшествия 30.04.2024 10:23
В Волгоградской области насмерть разбился юный мотоциклист30.04.2024 10:07
Происшествия 30.04.2024 10:07
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели 15-летней девочки под Волгоградом29.04.2024 18:13
Происшествия 29.04.2024 18:13
В Волгограде водитель Ford Focus сбил 14-летнего школьника29.04.2024 12:55
Происшествия 29.04.2024 12:55
СК: под Волгоградом 15-летняя девочка погибла от удара током29.04.2024 12:54
Происшествия 29.04.2024 12:54
В Волгограде засняли иномарку, лихо разъезжающую по набережной29.04.2024 10:05
Происшествия 29.04.2024 10:05