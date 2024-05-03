Общество 03.05.2024 11:52
0
03.05.2024 11:52
Коллектив сотрудников налоговых органов Волгоградской области собрал и доставил груз гуманитарной помощи для взвода минометчиков, находящихся на передовой. Как сообщили V102.RU в управлении ФНС России по Волгоградской области, в составе партии - продукты питания, лопаты, в том числе 20 саперных лопат МПЛ-50, высокопроизводительные внешние аккумуляторы, маскировочные плащи с защитой от тепловизора.
Особую признательность при встрече бойцы выразили за автомобиль УАЗ 2206 с комплектом технической поддержки - дополнительным аккумулятором, техническими жидкостями, свечами зажигания, комплектом шин и металлом для защиты.
- Каждый сотрудник, который внес вклад в сбор гуманитарной помощи, искренне верит, что поддержка наших бойцов - наш долг. Сталинград - Родина Великой Победы! Мы, как никто другой, чтим подвиг героев, которые отстояли нашу свободу в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто защищает нашу Родину сейчас. Чувство патриотизма и гордости за свою страну у волгоградцев в крови, оно бережно передается из поколения в поколение в каждой семье, - рассказали в УФНС.
Фото УФНС России по Волгоградской области
Люди в белом обошли Мамаев курган в Волгограде03.05.2024 12:55
Общество 03.05.2024 12:55
Исторические достопримечательности Волгограда готовят к наплыву туристов03.05.2024 12:53
Общество 03.05.2024 12:53
Кому навар, а кому – голый шампур: цены на мясо в Волгограде подскочили на 20%03.05.2024 12:52
Общество 03.05.2024 12:52
Допэлектричку назначили 5 мая из Волгограда в Волжский03.05.2024 12:06
Общество 03.05.2024 12:06
На ЕвроХим-ВолгаКалии обсудили развитие бренда города «Котельниково – Земля Героев»03.05.2024 11:45 Реклама
Общество 03.05.2024 11:45 Реклама
Депутат Госдумы потребовал запретить электросамокаты в Волгограде03.05.2024 10:47
Общество 03.05.2024 10:47
Волгоградские садоводы стали активнее в интернете03.05.2024 10:45
Общество 03.05.2024 10:45
Печатный раритет подарили Александре Пахмутовой в храме Александра Невского03.05.2024 10:32
Общество 03.05.2024 10:32
В Волгограде коммунальщики устраняют прорыв на ул. Козловской03.05.2024 09:01
Общество 03.05.2024 09:01
«Отказался от брони»: под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Виталием Изоновым03.05.2024 08:37
Общество 03.05.2024 08:37
Спасай рассаду: скандинавский антициклон принесет в Волгоградскую область заморозки до -803.05.2024 08:31
Общество 03.05.2024 08:31
Нет жалоб – нет проблем? На севере Волгограда разрастается не замеченная чиновниками свалка03.05.2024 06:47
Общество 03.05.2024 06:47
Ветеран СВО передал зажженную от Вечного огня в Волгограде лампаду в город Ирбит02.05.2024 21:40
Общество 02.05.2024 21:40
В Волгограде пройдет фотовыставка, посвященная судьбам детей Сталинграда02.05.2024 20:49
Общество 02.05.2024 20:49
Путин наградил Артема Донскова, спасавшего людей во время теракте в «Крокусе»02.05.2024 19:48
Общество 02.05.2024 19:48