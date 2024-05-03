Кому навар, а кому – голый шампур: цены на мясо в Волгограде подскочили на 20%





В Волгограде цены на мясо и птицу перед майскими праздниками из года в год демонстрируют уверенный рост. Этот май, сообщает ИА «Высота 102», не стал исключением. Однако, по информации продавцов, дорожать говядина, свинина и баранина начали еще задолго до праздников. Не находя объяснений данному процессу, торговцы утверждают, что за последние месяцы ценники выросли на 20%.

По словам предпринимателя Татьяны Пастушенко, которая еженедельно закупается говядиной и свининой для последующей реализации на Ворошиловском рынке, с удивлением за динамикой роста цен она наблюдает с марта.





– Последние два месяца цены на мясо и птицу растут с какими-то небывалыми темпами. За ними не успеваешь уследить. По накладным я могу вам точно сказать, что у местных поставщиков цена за лопатку свиную выросла с 280 до 350 рублей, а говядина подскочила аж на 150 рублей – сейчас она уже стоит 750 рублей, – говорит предприниматель. – Из-за чего настолько сильно выросли цены, не могу понять.

Достоверно о том, что могло повлиять на подорожание мяса, торговцы не знают и вынуждены строить предположения.

– Я думаю, что все-таки играют роль майские праздники, поскольку мясо все повально берут на дачу и за город, – рассуждают между собой продавцы мясного павильона на рынке. – Конечно, и стоимость кормов сейчас подросла, но не настолько много, чтобы мясо подорожало за несколько недель сразу на 15-20%. Если после праздников цены не пойдут на спад, вот тогда уже стоит поднимать тревогу.





Ценники на мясо в волгоградских магазинах и на рынке в прямом смысле слова отпугивают покупателей. Так, например, в гипермаркете на ул. Штеменко в Краснооктябрьском районе, куда многие волгоградцы съезжаются закупиться продуктами, говяжья лопаточная часть стоит 649 рублей за кг, а тазобедренная – 682 рубля. Килограмм свиной лопатки с довольно большой прослойкой жира стоит 279 рублей, а вот чистый кусок свиной вырезки уже 449 рублей.





Раскошелиться волгоградцам придется и на мясо курицы. За куриные крылья в магазинах нынче берут 279 рублей за килограмм, за куриные ножки 199 рублей, а вот за чистое филе индейки – 439 рублей.

При сравнении цен на мясо в сетевых магазинах невольно напрашивается вывод о том, что в майские праздники ритейлеры надеются на хороший навар. Достаточно обратить внимание на то, сколь значительные суммы готовы уступить покупателям. Так, например, в гипермаркете на улице Рабоче-Крестьянской говяжью лопатку предлагают взять за 659 рублей в то время, как в магазине на Штеменко за 839. Но ценовым лидером во всех магазинах является бедренная часть без кости и «духовая» говядина – за килограмм придется заплатить 849 и 919 рублей.





Отметим, что на рынках Волгограда сэкономить на покупке мяса не получится. Так, на популярной торговой площадке в Ворошиловском районе сегодня отпускают килограмм свиной лопатки за 400 рублей, а мякоть говядины за 770 рублей. За килограммовый кусок телятины придется выложить все 780 рублей.





Фото: Леонид Луночкин / V102.RU