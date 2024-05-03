В Волгограде открылась фотовыставка «Закалённые Сталинградом»





3 мая на площадке креативного пространства «Точка кипения» Волгоградского государственного технического университета состоялась официальная церемония открытия фотовыставки «Закалённые Сталинградом». В мероприятии приняли участие представители областной администрации, регионального депутатского корпуса, а также общественники, ветераны и студенты.





Представленная экспозиция посвящена сталинградцам, оказавшимся несмотря на юный возраст в самом эпицентре боевых действий. Фотоработы запечатлели детей Сталинграда накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- Один из пожилых людей, с которыми мне довелось пообщаться, рассказывал, что во время боевых действий ему был всего 1 год. Естественно, у него нет собственных воспоминаний о происходящем. Но со слов матери, видя происходящее, она молилась, чтобы малыш умер безболезненно. Сейчас это уже сложно представить, но люди, прошедшие через горнило войны, затем и поднимали нашу страну, строили дороги, восстанавливали города, возводили новые заводы. Поэтому мы хотим, чтобы молодёжь, заглянув в глаза ветеранам, вдохновилась их подвигом, - рассказал ИА «Высота 102» один из организаторов экспозиции Ярослав Князев.





До конца 2024 года выставка должна охватить все вузы Волгоградской области. Кроме того, в планах организаторов представить экспозицию и ученикам большей части среднеспециальных учебных заведений региона.

Отметим, в проекте участвовали почётные жители и ветераны из Палласовского, Ольховского, Фроловского, Михайловского, Кумылженского и многих других районов региона.