Черный дым и звук взрыва напугали жителей северной части Волгограда





В частном секторе в Краснооктябрьском районе Волгограда вечером 3 мая произошел пожар, который не на шутку перепугал местных жителей. По словам очевидцев, над домами после громкого хлопка поднялся густой черный дым.





По информации жителей Вишневой балки, пожар произошел между частными домовладениями №№23 и 25 по улице Матросова. Волгоградцы не исключают, что причиной возгорания могла стать неисправность газового баллона в гараже – сообщается, что после начала пожара прогремели еще несколько хлопков.

В региональном главке МЧС сообщили, что происшествие, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

- Горел гараж размером 6х3 метра по всей площади. Пожарные расчеты 2-ой пожарно-спасательной части локализовали горение в 16:08, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Видео: Жесть Волгограда / t.me