Волгоградские садоводы стали активнее в интернете





Жители региона готовятся к дачному сезону. С начала апреля трафик на тематические интернет‑ресурсы увеличился на37% в сравнении с тем же периодом в марте. В феврале, когда садоводы начали сажать рассаду, значения были на 58% ниже апрельских. Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользовательских обращений к популярным сайтам в категории «Садоводство».

Чаще волгоградцы узнают секреты посадок на платформе клуба любителей дачи 7dach.ru, на ресурсе с полезными советами ogorod.ru и экспертной площадке antonovsad.ru. На этих сайтах в апреле зафиксирован максимальный объём дата‑трафика из области. Также огородные хитрости становятся востребованными на видеохостингах. Трафик на Rutube и YouTube пользователей из Волгограда за месяц увеличился на 10%. В основном дачные лайфхаки смотрят по четвергам и пятницам — перед поездкой за город.

Выезжать на природу жители городов Волгоградской области стали с середины весны: в апреле поездки за город по выходным увеличивались в среднем на 17%. Чаще всего выбирали не сильно удалённые от столицы региона места: в Дубовском, Городищенском и Калачевском районах.

— Ежегодно наблюдаем так называемую сезонную миграцию, когда в тёплое время года горожане проводят много времени на дачах. Мы уже подготовили сеть к нагрузке в 21 муниципальном районе области: в Алексеевском, Даниловском, Жирновском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Ленинском, Михайловском, Октябрьском и других. Теперь получить советы от экспертов по уходу за плодовыми деревьями, делиться фото цветов и кустарников, отдыхать за просмотром видео, пережидая дождь, можно будет, не беспокоясь о качестве связи, — сообщил технический руководитель МегаФона в Волгоградской области Дмитрий Козьмин.