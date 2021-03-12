Здравоохранение

Сбер объявил о старте нового ежегодного мероприятия — День здоровья в Сбере!

Здравоохранение 12.03.2021 12:10 Новости компаний
0
12.03.2021 12:10 Новости компаний


Сегодня стартует ежегодное мероприятие — День здоровья в Сбере. Во всех офисах СберБанка станут доступны продукты СберЗдоровья — «Все врачи онлайн» и «Путь к здоровью».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, клиенты, которые приобретут данные продукты, смогут получить неограниченное общение с терапевтом, педиатром, а также четыре консультации с узкопрофильными специалистами (невролог, гинеколог, ЛОР, кардиолог и другие) в течение года, с которыми можно проконсультироваться из любого места 24/7, воспользовавшись компьютером или приложением в смартфоне. Дежурный терапевт ответит в течение 1-2 минут. 
Также в ряде регионов станет доступно предложение, включающее, помимо телемедицинских консультаций, запись на очные приемы к врачам на тот случай, если по итогам онлайн-общения клиенту порекомендуют посетить клинику для осмотра, обследования или сдачи анализов*. Это только часть продуктовой линейки СберЗдоровья, доступной во всех отделениях Сбера в России.
Сегодня клиенты в офисах СберБанка получат специальные промо-коды для бесплатных онлайн-консультаций. Чтобы воспользоваться предложением, нужно прийти в отделение СберБанка и получить консультацию о новых продуктах у сотрудников. Менеджеры помогут установить приложение СберЗдоровье, покажут как им пользоваться и расскажут о продуктах индустрии здравоохранения экосистемы Сбера, ответят на вопросы.
Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Корпоративная культура Сбера основана на ответственном отношении к здоровью сотрудников и клиентов. В пандемию Сбер в кратчайший период перевел 70% офисных сотрудников на удалённую работу. Остальным, кто обеспечивал непрерывность деятельности банка, предоставил всё необходимое для защиты здоровья. Каждый сотрудник всегда может рассчитывать на максимальное внимание и помощь со стороны Сбера, а в случае госпитализации на индивидуальное сопровождение.
В период пандемии Сбер одним из первых организовал горячую линию, которой воспользовались почти полмиллиона россиян. Программа по удалённому мониторингу больных СберЗдоровья и наши новейшие разработки с применением ИИ, которые позволили определять вероятный диагноз заболевания по снимкам КТ, спасли сотни жизней.
Применяя самые высокие стандарты по защите здоровья сотрудников и клиентов, Сбер активно продолжает развивать индустрию здравоохранения в рамках своей экосистемы и делать всё, чтобы качественная медицина и лекарства были доступны как можно большему числу жителей нашей страны».
День здоровья в Сбере планируется проводить каждый год во вторую пятницу марта. Это мероприятие станет напоминанием десяткам миллионов россиян о том, как важно заботиться о здоровье — своём и своих близких.
*О наличии продукта уточняйте в любом отделении Сбера в вашем регионе

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Здравоохранение
12.03.2021 16:04
Здравоохранение 12.03.2021 16:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.03.2021 15:32
Здравоохранение 09.03.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.03.2021 17:33
Здравоохранение 08.03.2021 17:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.03.2021 15:19
Здравоохранение 08.03.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.03.2021 12:30
Здравоохранение 08.03.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.03.2021 14:48
Здравоохранение 06.03.2021 14:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.03.2021 12:53
Здравоохранение 05.03.2021 12:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.03.2021 09:31
Здравоохранение 05.03.2021 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
04.03.2021 13:07
Здравоохранение 04.03.2021 13:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.03.2021 11:13
Здравоохранение 04.03.2021 11:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.03.2021 07:59
Здравоохранение 04.03.2021 07:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.03.2021 20:45
Здравоохранение 02.03.2021 20:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.03.2021 17:09
Здравоохранение 02.03.2021 17:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.03.2021 14:27
Здравоохранение 02.03.2021 14:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.03.2021 14:06
Здравоохранение 02.03.2021 14:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:04
Терпела две недели: селянка «сгорела» от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:41
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении медиСмотреть фотографии
15:33
Директор стройфирмы в Волгограде может лишиться имущества за аферу с налогамиСмотреть фотографии
14:49
С волгоградки в счет долга списали «путинские» выплаты на детейСмотреть фотографии
14:22
РУСАЛ поддержит 60 волонтерских проектов по итогам конкурса «Помогать просто»Смотреть фотографии
14:21
РФС оштрафовал волгоградский "Ротор" за проделки пьяных фанатовСмотреть фотографии
13:02
Выигрываем семейное путешествие играючиСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области праймериз «ЕР» может выйти за рамки онлайн-форматаСмотреть фотографии
12:18
Волгоградцы объедятся блинами за сто рублейСмотреть фотографии
12:10
Сбер объявил о старте нового ежегодного мероприятия — День здоровья в Сбере!Смотреть фотографии
12:09
ФСБ ликвидировало тайные оружейные мастерские в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:04
В Волгограде силовики накрыли игровой клуб в частном домеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Губернатор и мэр Волгограда встретили в парке «чудо-женщину»Смотреть фотографии
10:47
«Мой муж – охранник губернатора»: учительницу из Волгограда арестовали за грандиозный развод людей на деньгиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Водитель "Мерседеса" устроил массовое ДТП в Волгограде из-за упавшего телефона (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Под Волгоградом школьница утонула в погребеСмотреть фотографии
09:39
Пропавшую в Волгоградской области молодую маму вернули домойСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде судимый за кражу зять озолотился на тещеСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде фирма заплатит крупный штраф за сброс фекалий в промзонеСмотреть фотографии
08:45
Волгоградка погибла в пожаре в "фантомном" домеСмотреть фотографии
20:00
Гуляли по ночам и спасались мылом: волгоградцы вспомнили ужасы ковидного годаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:54
Чиновники и дорожники оценили степень дырявости асфальта в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Виновного в смертельном взрыве на барже под Волгоградом вернули обратно в колониюСмотреть фотографии
17:11
Вырубили электрошокером и ограбили: вскрылись подробности нападения четырех подростков на 14-летнего школьника в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:41
Власти Волгоградской области объяснили, чего ждут от кибердружинСмотреть фотографии
16:33
Карантином не ограничились: в Волгограде кадетский корпус отправляют на дистанционкуСмотреть фотографии
16:30
Wink представляет большую библиотеку культовых фильмовСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде "Шаурму 33" снесли с первого разаСмотреть фотографии
15:09
Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в феврале 2021 годаСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде на улице Землячки появится участок с круговым движениемСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 