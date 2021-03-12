Сбер объявил о старте нового ежегодного мероприятия — День здоровья в Сбере!

Здравоохранение 12.03.2021 12:10 Новости компаний
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12.03.2021 12:10 Новости компаний
Сегодня стартует ежегодное мероприятие — День здоровья в Сбере. Во всех офисах СберБанка станут доступны продукты СберЗдоровья — «Все врачи онлайн» и «Путь к здоровью».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, клиенты, которые приобретут данные продукты, смогут получить неограниченное общение с терапевтом, педиатром, а также четыре консультации с узкопрофильными специалистами (невролог, гинеколог, ЛОР, кардиолог и другие) в течение года, с которыми можно проконсультироваться из любого места 24/7, воспользовавшись компьютером или приложением в смартфоне. Дежурный терапевт ответит в течение 1-2 минут.
Также в ряде регионов станет доступно предложение, включающее, помимо телемедицинских консультаций, запись на очные приемы к врачам на тот случай, если по итогам онлайн-общения клиенту порекомендуют посетить клинику для осмотра, обследования или сдачи анализов*. Это только часть продуктовой линейки СберЗдоровья, доступной во всех отделениях Сбера в России.
Сегодня клиенты в офисах СберБанка получат специальные промо-коды для бесплатных онлайн-консультаций. Чтобы воспользоваться предложением, нужно прийти в отделение СберБанка и получить консультацию о новых продуктах у сотрудников. Менеджеры помогут установить приложение СберЗдоровье, покажут как им пользоваться и расскажут о продуктах индустрии здравоохранения экосистемы Сбера, ответят на вопросы.
Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Корпоративная культура Сбера основана на ответственном отношении к здоровью сотрудников и клиентов. В пандемию Сбер в кратчайший период перевел 70% офисных сотрудников на удалённую работу. Остальным, кто обеспечивал непрерывность деятельности банка, предоставил всё необходимое для защиты здоровья. Каждый сотрудник всегда может рассчитывать на максимальное внимание и помощь со стороны Сбера, а в случае госпитализации на индивидуальное сопровождение.
В период пандемии Сбер одним из первых организовал горячую линию, которой воспользовались почти полмиллиона россиян. Программа по удалённому мониторингу больных СберЗдоровья и наши новейшие разработки с применением ИИ, которые позволили определять вероятный диагноз заболевания по снимкам КТ, спасли сотни жизней.
Применяя самые высокие стандарты по защите здоровья сотрудников и клиентов, Сбер активно продолжает развивать индустрию здравоохранения в рамках своей экосистемы и делать всё, чтобы качественная медицина и лекарства были доступны как можно большему числу жителей нашей страны».
День здоровья в Сбере планируется проводить каждый год во вторую пятницу марта. Это мероприятие станет напоминанием десяткам миллионов россиян о том, как важно заботиться о здоровье — своём и своих близких.
*О наличии продукта уточняйте в любом отделении Сбера в вашем регионе
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