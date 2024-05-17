В Волгограде Центральный районный суд отобрал у местного жителя дорогостоящий автомобиль. 27-летний безработный мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Отягчающим обстоятельством для автовладельца стал тот факт, что ранее он уже был заподозрен в пьяной езде.

– В ночь на 24 февраля, около 01.40, на ул. Краснознаменской в Центральном районе сотрудниками полиции был остановлен Ford Mustang. При проверке документов в связи с наличием у водителя признаков алкогольного опьянения полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Согласно акту, у водителя зафиксирован факт алкогольного опьянения. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

На судебном процессе 27-летний водитель полностью признал вину. Суд, в свою очередь, приговорил его к выплате штрафа в размере 250 тыс. рублей с запретом в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Дорогостоящий Ford Mustang у волгоградца отобрали. Об этом ходатайствовал в суде представитель прокуратуры.

– Транспортное средство будет конфисковано в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, – уточняет представитель прокуратуры.

Отметим, что минимальная стоимость подержанного автомобиля данной модели составляет около 2 млн рублей. Более "свежие" экземпляры, представленные на торговых онлайн-площадках, предлагают за 13 и 14 млн рублей.

Фото: прокуратура Волгоградской области