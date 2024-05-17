В Волгограде продлили благоустройство сквера на ул. Чуйкова за 135 млн рублей





В Волгограде благоустройство сквера по ул. Чуйкова в Центральном районе продлили до конца года. Как сообщает ИА «Высота 102», завершить работы в зеленой зоне должны были к 1 мая. Однако, согласно данным, размещенным на сайте госзаказов, накануне, 15 мая, условия контракта оказались изменены – сдать объект подрядная компания должна к концу этого года.





Напомним, что о намерении привести в порядок сквер на ул. Чуйкова власти Волгограда сообщили в октябре 2023 года, разместив на сайте госзакупок соответствующий аукцион. За благоустройство зеленой зоны в границах от Волгоградского музыкального театра до музея-панорамы «Сталинградская битва» из городской казны готовы были потратить более 136 миллионов рублей. По итогам конкурса сумма была уменьшена на миллион – до 135 419 592 рублей, а за работу взялась компания «Стройплощадка+».

По условиям контракта с ноября 2023 года по 25 апреля 2024 года исполнитель должен был озеленить территорию, установить архитектурные формы, смонтировать системы полива, видеонаблюдения и освещения. На деле к этому дню подрядчик выполнил основные работы, освоив 84 920 060 рублей из 135 миллионов.





Первое, что сегодня бросается в глаза, на территории сквера, – это новое покрытие на пешеходных дорожках. Вместо старого асфальта в бульварной зоне уложили светло-серую плитку. Расставили по местам и новые скамейки со спинкой. К слову, согласно техзаданию на ул. Чуйкова должны установить в общей сложности 104 скамейки. Из новинок также: парковые качели за 5 млн рублей и пергола для комфортного отдыха в жаркие дни за 2 миллиона.





– Комплексное благоустройство парковой зоны на ул. Чуйкова проводится в Центральном районе Волгограда впервые с советских времен, – напоминают в администрации Волгограда. — Проектом на данной территории предусмотрен монтаж многоуровневого освещения, прокладка поливочного водопровода, а также монтаж туалета, рассчитанного в том числе и на посещение представителями маломобильных групп населения.





Напомним, что сквер на ул. Чуйкова всегда пользовался популярностью у горожан благодаря большому количеству многолетних деревьев. Проектом благоустройства предусмотрена высадка 6800 молодых деревьев и кустарников. При этом все липы, декоративные яблони и клены, которые появятся в сквере, должны быть не ниже трех метров, а высота молодых хвойных растений должна составлять от одного метра до полутора.





В эти дни рабочие стелют на ул. Чуйкова новый газон, следующий этап – высадка роз. Клумбы должны украсить два сорта этих цветов.





Напомним, комплексное благоустройство Центральной набережной реализуется поэтапно. Ранее в центре Волгограда уже обновили верхнюю террасу от поймы Царицы до ул. Ковентри и нижнюю террасу – от поймы до памятника «БК-13». В перспективе общественное пространство вдоль ул. Чуйкова преобразится до памятника Рокоссовскому, включая и нижнюю часть прогулочной зоны до моста через Волгу. В предыдущие годы территории за волгоградским мостом также были приведены в порядок, например, зеленая аллея вдоль Нулевой продольной магистрали и ЦПКиО.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»