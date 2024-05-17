Память участника спецоперации Владимира Ганюшкина увековечили в Волгограде





В Краснооктябрьском районе Волгограда 17 мая на здании школы №13 открыли мемориальную доску участнику СВО, кавалеру ордена Мужества Владимиру Ганюшкину. По окончании школы и вуза дальнейшую жизнь он связал с Вооруженными Силами РФ.

– Володя очень любил футбол, ценил дружбу, был очень ответственным. Увлекался историей и мечтал стать юристом. Его классный руководитель Лариса Васильевна Маринина, все педагоги, одноклассники, с которыми он учился, гордятся им. На таких ребятах, как он, и держится наша страна, – с такими словами в ходе церемонии выступила директор школы №13 Ирина Захарова.

После школы Владимир Ганюшкин учился в Волгоградском институте управления. С 2017 года служил по контракту, а с февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции.

– 26 апреля 2022 года ефрейтор Владимир Ганюшкин погиб, выполняя боевую задачу. За героизм награжден посмертно орденом Мужества. Решение об увековечении его памяти было принято 24 апреля текущего года. С такой инициативой к депутатам обратилось руководство школы № 13, – рассказали в Волгоградской городской думе.

Мемориальная доска герою СВО Владимиру Ганюшкину установлена рядом с памятной доской другому выпускнику школы – воину-интернационалисту Сергею Кумарину, который погиб в Афганистане в 1982 году.

На церемонии открытия таблички присутствовали сегодня отец и вдова погибшего Владимира Ганюшкина.