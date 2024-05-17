Общество

Память участника спецоперации Владимира Ганюшкина увековечили в Волгограде

Общество 17.05.2024 18:16
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17.05.2024 18:16


В Краснооктябрьском районе Волгограда 17 мая на здании школы №13 открыли мемориальную доску участнику СВО, кавалеру ордена Мужества Владимиру Ганюшкину. По окончании школы и вуза дальнейшую жизнь он связал с Вооруженными Силами РФ. 

– Володя очень любил футбол, ценил дружбу, был очень ответственным. Увлекался историей и мечтал стать юристом. Его классный руководитель Лариса Васильевна Маринина, все педагоги, одноклассники, с которыми он учился, гордятся им. На таких ребятах, как он, и держится наша страна, – с такими словами в ходе церемонии выступила директор школы №13 Ирина Захарова.

После школы Владимир Ганюшкин учился в Волгоградском институте управления. С 2017 года служил по контракту, а с февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. 

26 апреля 2022 года ефрейтор Владимир Ганюшкин погиб, выполняя боевую задачу. За героизм награжден посмертно орденом Мужества. Решение об увековечении его памяти было принято 24 апреля текущего года. С такой инициативой к депутатам обратилось руководство школы № 13, – рассказали в Волгоградской городской думе. 

Мемориальная доска герою СВО  Владимиру Ганюшкину установлена рядом с памятной доской другому выпускнику школы – воину-интернационалисту Сергею Кумарину, который погиб в Афганистане в 1982 году.

На церемонии открытия таблички присутствовали сегодня отец и вдова погибшего Владимира Ганюшкина. 

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