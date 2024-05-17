В Советском районе Волгограда стремительно зарастает мусором Купоросная балка неподалёку от одноимённого посёлка на берегу Волги. Как сообщает ИА «Высота 102», неизвестные на протяжении нескольких лет свозят сюда крупногабаритные и бытовые отходы, нанося колоссальный ущерб экологии.

Один из нарушителей, выкидывающих здесь мусор оказался запечатлён неравнодушными волгоградцами на камеру мобильно телефона.

- На участке склона ручья Купоросный, вблизи частного дома № 137 на ул. Палехская посёлка Купоросный, данный товарищ выкидывает мусор со своей машины, — говорится в жалобе одного из местных жителей на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

Согласно прикреплённым изображениям, водитель серебристой «девятки» с государственным номером У323 ТК34, не испытывая ни капли смущения, средь бела дня опорожняет прицеп с отходами, оставляя после себя приличную по размерам кучу мусора.





Отметим, в низине Купоросной балки протекает впадающий в Волгу одноимённый ручей. Естественно, что вместе с его водами в одну из главных рек России попадают и весь спектр химических элементов, образующихся из-за разложения отходов, а также при пожарах, которые нередко охватывают территорию незаконной свалки.