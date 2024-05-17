Главным микробиологом ЮФО стала завкафедрой ВолгГМУ Ирина Степаненко

Заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии волгоградского медуниверситета и доктор медицинских наук Ирина Степаненко назначена главным внештатным специалистом по медицинской микробиологии Минздрава РФ в Южном федеральном округе. Приказ о соответствующем назначении подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Отметим, что Ирина Степаненко также является главным внештатным специалистом по медицинской микробиологии комитета здравоохранения Волгоградской области и возглавляет Волгоградское отделение Межрегионального микробиологического общества.
Накануне стало известно о том, что в Волгограде на 92 году жизни скончалась доктор медицинских наук, почетный профессор ВолгГМУ Минздрава России – микробиолог Вера Сергеевна Крамарь, проработавшая в университете 30 лет.
Фото: пресс-служба ВолгГМУ