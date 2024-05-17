В Волгограде Нулевую продольную закроют для транспорта





В центре Волгограда вновь скорректируют схему движения автомобильного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», на предстоящих выходных – 18 и 19 мая – власти планируют вновь ввести пешеходный режим на Нулевой продольной магистрали.

- С 20:00 18 мая по 13:00 19 мая пешеходный режим вводится на всем протяжении Нулевой продольной магистрали (от ул. Калинина до ул. М. Крылова), а также на прилегающих участках улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской, Комсомольской, Крылова и Калинина, — пояснили изданию в городской администрации.

По информации муниципалитета, приостановка автомобильного движения связана с проведением регионального этапа Всероссийских соревнований «ЗаБег.РФ». Соответствующую заявку в мэрии получили от ВРОО «Волгоградский марафон».