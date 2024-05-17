



Вечером 16 мая в Волгограде прошли общественные слушания, посвященные расходованию в 2023 году городскими властями бюджетных средств. Как сообщает ИА «Высота 102», доходная часть казны составила 43 млрд рублей, а расходы – 43,5 млрд рублей.

На этот раз особое внимание при распределении средств было муниципалитетом уделено обновлению транспортной инфраструктуры, а также подвижного состава, задействованного в обслуживании местных маршрутов.

– В 2023 году на всех видах общественного транспорта Волгограда, работающего по регулируемому тарифу, было перевезено почти 96 миллионов человек. Приобретены 56 единиц троллейбусов с автономным ходом, 60 автобусов, работающих на сжиженном природном газе, 21 электробус и 4 зарядные станции. Кроме того, был заключен контракт на приобретение 25 автобусов с поставкой в 2024 году. За счет средств капитальных грантов, полученных из вышестоящих бюджетов, была произведена замена эскалаторов на станциях метротрама, –говорится в отчете городских властей.

Кроме того, существенная доля бюджетных ассигнований пошла на ремонт автомагистралей. За год специалисты привели в порядок 37 дорожных объектов общей протяжённостью порядка 35,5 км.

Для решения наболевшего коммунального вопроса, связанного с расселением аварийных зданий, властями было приобретено свыше 1 тыс. квартир.

Продолжилось в 2023 году и строительство на территории областного центра новых, а также обновление существующих детских садов, школ и объектов спортивной инфраструктуры. В общей сложности на развитие социального сектора за отчётный период пришлось порядка 42% бюджетных расходов.

– С каждым разом, участвуя в публичных слушаниях по формированию бюджета или по его исполнению, всё больше и больше гордишься нашим городом. Мы видим, как за последние годы главные параметры бюджета увеличиваются в разы, какие задачи ставятся и решаются муниципалитетом. Город участвует во всех федеральных и региональных программах, возводятся современные детские сады и школы, строятся дороги, по которым ходит комфортабельный общественный транспорт. Пять-десять лет назад мы об этом не могли и мечтать. Безусловно, есть еще много задач, но мы все вместе обязательно с ними справимся, и наш город будет с каждым годом всё больше развиваться, – подчеркнул председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев.

Отметим, по информации городской думы, проект решения «Об исполнении бюджета Волгограда за 2023 год» участниками слушаний был поддержан единогласно.

Фото: пресс-служба Волгоградской городской думы