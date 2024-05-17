В Волгограде открылись международные соревнования пожарных: фоторепортаж





На Центральной набережной Волгограда сегодня, 17 мая, прошла церемония открытия Международных соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка». Для состязаний в город-герой накануне прибыли спортсмены из Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Турции, Катара и Узбекистана. Также в составе иностранной делегации один представитель Камеруна.





Для участия в церемонии открытия соревнований в Волгоград прибыли сегодня представители МЧС России. Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковник внутренней службы Анатолий Супруновский предал участникам состязаний приветственное слово главы МЧС Александра Куренкова.

– Волгоград уже традиционно становится место проведения соревнований, поскольку город-герой славится своим победным духом, – говорится в обращении Куренкова к участникам.





Как сообщает ИА «Высота 102», за несколько дней пожарные-спасатели нашей страны и ближнего зарубежья продемонстрируют в Волгограде физическую подготовку и высшие спортивные достижения в подъеме по штурмовой лестнице на 4-й и 2-й этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, а также в пожарной эстафете и боевом развертывании.





Сегодня, 17 мая, участники соревнований приступили к испытаниям сразу после церемонии открытия. Соревнования продолжатся в Волгограде 18 мая.





Отметим, что состязания в Волгограде являются подготовкой к XIX Чемпионату мира среди мужчин и X Чемпионату мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, которые пройдут в сентябре 2024 года в Харбине (Китай).





































Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»