Общество

В Волгограде открылись международные соревнования пожарных: фоторепортаж

Общество 17.05.2024 20:12
0
17.05.2024 20:12


На Центральной набережной Волгограда сегодня, 17 мая, прошла церемония открытия Международных соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка». Для состязаний в город-герой накануне прибыли спортсмены из Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Турции, Катара  и Узбекистана. Также в составе иностранной делегации один представитель Камеруна. 


Для участия в церемонии открытия соревнований в Волгоград прибыли сегодня представители МЧС России. Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковник внутренней службы Анатолий Супруновский предал участникам состязаний приветственное слово главы МЧС Александра Куренкова.  

– Волгоград уже традиционно становится место проведения соревнований, поскольку город-герой славится своим победным духом, – говорится в обращении Куренкова к участникам.  

 


Как сообщает ИА «Высота 102», за несколько дней пожарные-спасатели нашей страны и ближнего зарубежья продемонстрируют в Волгограде физическую подготовку и высшие спортивные достижения в подъеме по штурмовой лестнице на 4-й и 2-й этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, а также в пожарной эстафете и боевом развертывании.


Сегодня, 17 мая, участники соревнований приступили к испытаниям сразу после церемонии открытия. Соревнования продолжатся в Волгограде 18 мая. 


Отметим, что состязания в Волгограде являются подготовкой к XIX Чемпионату мира среди мужчин и X Чемпионату мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, которые пройдут в сентябре 2024 года в Харбине (Китай). 










Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.05.2024 21:09
Общество 17.05.2024 21:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.05.2024 20:52
Общество 17.05.2024 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 20:29
Общество 17.05.2024 20:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 19:47
Общество 17.05.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 19:16
Общество 17.05.2024 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 18:16
Общество 17.05.2024 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 17:56
Общество 17.05.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 17:21
Общество 17.05.2024 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 16:59
Общество 17.05.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 16:42
Общество 17.05.2024 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.05.2024 16:30
Общество 17.05.2024 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.05.2024 16:10
Общество 17.05.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 15:07
Общество 17.05.2024 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.05.2024 14:56
Общество 17.05.2024 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 14:26
Общество 17.05.2024 14:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:26
«Динамо-Синара» обыграло «Звезду» в заключительном домашнем матчеСмотреть фотографии
21:09
Александр Ведяхин открыл в Волгограде серию научных лекций по искусственному интеллектуСмотреть фотографии
20:52
Волгоградцам рассказали, куда жаловаться в случае отключения МКД от газаСмотреть фотографии
20:49
Благодаря внедрению технологий AI прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году составит более 102 млрд руб.Смотреть фотографии
20:32
Избивший подростка за антинацисткие взгляды волгоградец пошел под судСмотреть фотографии
20:29
Под Волгоградом 19 мая закроют важный железнодорожный переездСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде открылись международные соревнования пожарных: фоторепортажСмотреть фотографии
19:47
В Волгограде общественники единодушно одобрили отчет властей о трате 43,5 млрд рублейСмотреть фотографии
19:16
Уже весь склон загадили: в Волгограде неизвестные засыпают мусором Купоросную балкуСмотреть фотографии
18:16
Память участника спецоперации Владимира Ганюшкина увековечили в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:56
В Волгоградской области иноагентов отлучат от политикиСмотреть фотографии
17:41
ПСБ: современные банковские технологии способствуют росту деловой активности женщинСмотреть фотографии
17:21
В Волгограде суд отобрал у безработного алкоголика дорогостоящий MustangСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде продлили благоустройство сквера на ул. Чуйкова за 135 млн рублейСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде меняют 48-метровый участок теплотрассы по улице ИркутскойСмотреть фотографии
16:30
Радость слышать: в Волгограде детям передали высокотехнологичные слуховые аппаратыСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» Андрея КосоваСмотреть фотографии
16:10
Главным микробиологом ЮФО стала завкафедрой ВолгГМУ Ирина СтепаненкоСмотреть фотографии
15:07
Волгоградцы вышли в финал национального конкурса строймастерстваСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде на выходных электробус №15 запустят по сокращенному маршрутуСмотреть фотографии
14:43
Волгоградец забил до смерти задолжавшего ему квартирантаСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом участнику СВО сделали пандус после резонансаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волжском из-за выпускников ограничат посещение паркаСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде главного редактора газеты штрафовали из-за иноагентаСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде временно сократят маршруты автобуса №35 и маршрутки №98Смотреть фотографии
12:56
В Волгограде Нулевую продольную закроют для транспортаСмотреть фотографии
12:55
Душившую семимесячную дочь блогера Ахметову обвиняют в угрозах убийствомСмотреть фотографии
12:30
Конференцию с участием судей и журналистов открыл в Волгограде Андрей БочаровСмотреть фотографии
11:57
Вслед за Волгоградской областью регионы вводят ЧС из-за гибели озимыхСмотреть фотографии
11:31
В Волжском попало на видео жёсткое ДТП с участием школьникаСмотреть фотографии
 