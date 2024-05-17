Общество 17.05.2024 16:30
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17.05.2024 16:30
Возможность слышать и познавать мир получили десять мальчишек и девчонок благодаря новым высокотехнологичным слуховым аппаратам. Приборы юным жителям Красноармейского района подарил Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».
Аппараты изготовлены по индивидуальному заказу, в соответствии с особенностями каждого из ребят в возрасте от 5 до 15 лет. Современные устройства обеспечивают высококачественную передачу звука, адаптируются под обстановку вокруг, а за счет новой платформы их можно подключать по беспроводной сети к мобильному телефону.
Но самое главное, новые слуховые аппараты подарили ребятам возможность быть полноценными членами общества, свободно посещать школу и детский сад, слушать музыку, смотреть мультфильмы и познавать мир вместе со сверстниками
Напомним, проект помощи слабослышащим детям был запущен в 2023 году, когда благотворительный фонд отметил свое 30-летие. За эти годы удалось помочь уже сотням ребят со всей страны получить дорогостоящие средства реабилитации. В частности, в Волгоградской области нефтяники приобретают иллюстрированные рельефные книги для детей со слабым зрением, для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата – современные инвалидные коляски и технические средства реабилитации.
Аналогичные благотворительные акции продолжатся во всех городах и районах присутствия компании.
Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
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