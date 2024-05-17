



Не успели волгоградцы привыкнуть к работе электробуса № 15 в границах «ул. Тополевая — пл. Титова», как городские власти приняли решение вновь скорректировать работу этого маршрута. Как сообщает ИА «Высота 102», с 18 мая по выходным дням электробусы будут возвращаться к привычным границам работы «ул. Тополевая — ж/д вокзал», а в будние продолжат работать по удлинённому, компенсационному маршруту до пл. Титова.

При этом взамен электробусов по выходным компенсационные функции возьмут на себя троллейбусные направления.

- Троллейбусные маршруты № 8а «Инструментальный завод — Оптово-строительный рынок» и 10а «ул. Грамши — Жилгородок» в выходные дни перейдут на работу в усиленном режиме. Электротранспорт заменит скоростной трамвай в рамках строительства нового пути на участке от ул. 39-й Гвардейской до ул. Землянского. В резерве транспортного предприятия будут находиться несколько единиц троллейбусов, готовых при необходимости оперативно выйти на линию, — уточнили в мэрии.

Отметим, с 13 мая в Волгограде был закрыт участок линии скоростного трамвая в границах «Ельшанка — ул. 39-й Гвардейской». Приостановка работы общественного транспорта связана с реализацией очередного этапа реконструкции трамвайных путей.